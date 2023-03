Verso il voto,  le proposte dei giovani 

A Macomer si cerca di dare forma alle tre liste che il 27 e il 28 maggio si contenderanno la guida del Comune. Intanto irrompe un movimento, “Pensati Macomerese”, che vede protagonista un gruppo di giovani, deciso a costruire qui il proprio futuro. «Non vogliamo diventare una lista che parteciperà alle prossime elezioni - scrivono - ma offrire un servizio alla comunità per garantire la possibilità di votare in maniera consapevole». Il gruppo, sulla falsariga dell’iniziativa attivata qualche mese fa dal gruppo Macomer 2030, ha avviato sui social una raccolta di idee e proposte da far diventare agenda di programma per le elezioni. «L’intento - spiegano - è studiare le proposte, confrontarle con i programmi delle liste e identificare con criteri logici e fuori dai giochi politici quella con il programma più affine e quali candidati saranno in grado di garantire il cambiamento». (f. o.)

