Verso il voto, la corsa è aperta 

Con l’avvicinarsi delle Amministrative anche nel Guilcier si scaldano i motori. Ad Abbasanta in campo dovrebbero esserci due donne: l’uscente Patrizia Carta e la sfidante Ileana Arca, funzionaria dell’Unione dei Comuni del Guilcier. A Paulilatino sembra che il sindaco Domenico Gallus punti al quinto mandato. A Ghilarza , dopo i rumor che ipotizzavano tre liste, pare ce ne siano solo due: una guidata dalla capogruppo della minoranza uscente Eugenia Usai e l’altra in continuità con il gruppo dell’attuale sindaco Stefano Licheri che, però, passa il testimone all’attuale consigliere delegato allo Sport Sebastiano Caddeo.

In corsa

Chi ha ufficializzato la candidatura è Eugenia Usai: «Siamo più determinati di prima, cinque anni fa ci siamo fermati a pochi voti dalla vittoria. In questi anni non ci siamo mai allontanati dalla vita del paese. Oggi torniamo a chiedere fiducia con lo stesso impegno e spirito civico ai cittadini di Ghilazra e Zuri». Confermati con Usai gli attuali consiglieri di minoranza Alessandro Piras, Federico Fodde e Roberto Schirra. «A completare il gruppo – prosegue la Usai - sono entrati quattro nuovi elementi attivi in vari ambiti della vita del paese. Il programma di “Uniti per crescere” ruota intorno a tre priorità: la lotta al degrado, la difesa dei servizi alla persona e le opere pubbliche». Diversi i componenti della maggioranza che in campo nella lista avversaria: gli assessori Angelo Pinna, Laura Manca e Paola Flore. «Abbiamo il piacere e il dovere di presentare la lista, anche perché in questi 5 anni abbiamo lavorato per ripristinare tutte le cose che non andavano bene: la parte finanziaria, le assunzioni del personale con 14 nuove figure, gli interventi al cimitero, le bitumature e l’illuminazione. Io sosterrò il gruppo da fuori, il capolista dovrebbe essere Sebastiano Caddeo», dice Stefano Licheri. Da parte sua il diretto interessato è cauto: «Ho dato la disponibilità, ma dire che guiderò la lista è prematuro», dice Caddeo.

Le indiscrezioni

A Paulilatino Domenico Gallus, sindaco dal 2000 al 2010 e dal 2015 al 2026, punterebbe al quinto mandato. «Il gruppo Progresso, Lavoro e Libertà sta pensando di riproporsi», si limita a dire. Ma al momento pare sia lui l’unico candidato. Ad Abbasanta, secondo indiscrezioni, a sfidare la sindaca uscente Patrizia Carta, che sarebbe pronta al bis, sarà la responsabile dell’ufficio finanziario dell’Unione del Guilcier Ileana Carta.

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