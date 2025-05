Verso il voto, iniziate le grandi manovre 

C’è chi esce da un gruppo e chi ci entra, e chi con il voto in Consiglio lancia chiari messaggi di apertura verso la maggioranza. Iniziano i movimenti politici nel parlamentino di via Porcu, fra scambi di partito – concentrati per ora nel centrodestra - e interlocuzioni informali a un anno dalle elezioni comunali.

Arrivi e partenze

Nelle scorse settimane era stato il consigliere Martino Sarritzu a comunicare il suo passaggio dall’Udc a Sardegna 20Venti. «Una scelta dettata dall’esigenza di avere nuovamente un rappresentante nel Consiglio regionale», aveva detto, per poi aggiungere: «questo sarà un anno di decisioni importanti a Quartu, mi auguro che il mio nuovo gruppo faccia una buona scelta, che vada nella direzione di quello che è meglio per la nostra città».

Percorso inverso per Paola Delogu, che annuncia il salto dal partito fondato nell’Isola da Stefano Tunis, con cui è stata eletta, all’Udc. «Una realtà seria, concreta e fortemente radicata nei bisogni reali delle comunità. Inoltre, ho la possibilità di confrontarmi con rappresentanti regionali di riferimento come l’onorevole Alice Aroni, con cui il dialogo è continuo e proficuo». Delogu ribadisce poi la posizione dell’Udc in Consiglio: «Il nostro sostegno, così come il nostro voto, sarà sempre valutato caso per caso, in base alla qualità delle proposte, al loro impatto concreto e all’interesse generale della città. Non ci interessano le appartenenze fini a sé stesse, ma il bene della città».

Fratelli d’Italia

Forze politiche in fermento, quindi. Mentre nel centrodestra - almeno fra i simboli rappresentati in Consiglio - FdI resta l’unico partito critico nei confronti della Giunta e da tempo lavora - insieme ad altri movimenti e partiti di centrodestra - per costruire un’alternativa al progetto politico dell’attuale sindaco Graziano Milia che molto probabilmente scenderà di nuovo in campo per tentare il quarto mandato alla guida di Quartu.

I movimenti

Progetto politico a cui sembrano guardare con interesse anche alcuni gruppi in minoranza. Almeno questo traspare da sì al rendiconto espresso dal Polo civico - con Tonio Pani e Romina Angius - e da Cambiamo Quartu rappresentato da Francesco Piludu che nel suo intervento ha posto l’accento sulle «priorità e le partite aperte da concludere». Pani invece ha parlato di «minoranza responsabile», con tanto di appello finale - a nome del Polo civico - rivolto a sindaco e maggioranza: «Siamo pronti a collaborare, ma pretendiamo rispetto istituzionale e apertura al confronto».

