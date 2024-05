Verso il voto: i tre programmi a confronto 

E infine eccoli, i programmi elettorali con cui le tre coalizioni in campo a Sinnai si presentano ai cittadini per chiederne il voto in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno. Per darne conto occorre una sintesi brutale: il più breve dei tre documenti programmatici (quello di Aldo Lobina) è lungo quanto otto articoli come quello che state leggendo, il più lungo (Barbara Pusceddu) quanto 15. Tra buonsenso e buone intenzioni, com’era prevedibile, le sovrapposizioni non mancano: quale candidato, del resto, negherebbe la necessità di un’amministrazione attenta alla centralità della persona, ai giovani, alle fasce deboli, alle associazioni, alle frazioni, alle spiagge, alla Pineta, alle strade rurali, alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni, della cultura? Ci sono temi inevitabili.

Uno su tutti, quello dei trasporti: tra Sinnai e Cagliari la 554, nelle ore di punta, è più un muro invalicabile che un collegamento. Tutti e tre i programmi puntano sulla valorizzazione dei mezzi pubblici, ciclabili e pedonali; quello di Barbara Pusceddu (a capo del campo largo formato da Pd, Prosinnia-M5s, Progressisti, Centro popolare, Sinnai 360°, Orizzonte in Comune) esplicita la necessità di rendere più agevole per i sinnaesi raggiungere la stazione della metropolitana di superficie a Settimo e di proporre una «viabilità ben pavimentata con pista ciclabile e sicura anche per i pedoni». L’esigenza di favorire una mobilità sostenibile è segnalata anche da Aurora Cappai (che guida una coalizione formata da Uniti per Sinnai, Alleanza per Sinnai, Forza Italia), mentre l’outsider Aldo Lobina (che corre in solitaria con la sua Sinnai libera) fa un confronto con Decimomannu, rimarcando l’abbondanza di collegamenti su cui quel centro può contare (Trenitalia, Ctm e Arst).

Continuità e discontinuità

Meglio concentrarsi sulle differenze. Le due candidate donne, entrambe assessore uscenti, partono dall’esigenza di completare azioni, progetti e iniziative avviate dalla giunta Anedda. E perfino Lobina, che dopo essere stato eletto in maggioranza ha vissuto la gran parte degli ultimi cinque anni da consigliere di minoranza (postura conservata nella scrittura del suo programma), riconosce la necessità di portare a conclusione alcune opere: «Riqualificazione di Bellavista, centro ex Isola, piscina olimpionica». Su quest’ultima, finanziata con fondi Pnrr, il candidato di Sinnai libera evidenzia un problema: ne vuole costruire una, sempre con fondi Pnrr, anche Maracalagonis. Alla quale, se eletto sindaco, chiederebbe di rinunciare dal momento che Sinnai ha già iniziato i lavori, «per non buttare soldi pubblici».

Proposte caratterizzanti

Sia Pusceddu che Lobina immaginano un percorso per dare vita a una comunità energetica, tema singolarmente assente dal programma di Cappai. Che invece, pur avendo in coalizione diverse componenti riferibili al centrodestra (fino alla lista di Forza Italia), è l’unica a toccare un tema tipicamente di sinistra: l’esigenza di «combattere le disuguaglianze di genere».

Pusceddu apre il suo programma evidenziando principi come il bene comune, l’uguaglianza di opportunità fra cittadini, la partecipazione attiva, il coinvolgimento. Cappai sulla forza inespressa che Sinnai deve riuscire a trasformare in un «necessario e sentito cambiamento», Lobina con una promessa di stile: «Lavoreremo in punta di piedi, senza tracotanza».

In ogni programma, a frugare, si trova una proposta caratterizzante: qualcosa che non si trova negli altri due. Cappai, per esempio, vorrebbe creare un polo di promozione del cestino nell’ex centro pilota Isola, Pusceddu una vetrina dell’agroalimentare in piazza Sant’Isidoro, Lobina destinare ad attività culturali l’ex cinema Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA