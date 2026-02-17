Verso il voto, ballottaggio tra Bullita e Taccori 

Da una parte c’è il vicesindaco e leader sestese di Forza Italia, Massimiliano Bullita, 59 anni, assessore all’Urbanistica che può contare in un’esperienza in Consiglio comunale e in Giunta che dura ininterrottamente dal 2000. Dall’altra l’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Matteo Taccori, 40 anni, tra gli esponenti di spicco locali dei Riformatori Sardi eletto nelle ultime due tornate amministrative e in questi dieci anni titolare di alcune delle deleghe più delicate. Per la scelta del candidato a sindaco nel centrodestra la corsa è ormai a due. Nessun altro nome è spuntato al termine di una serie di incontri tra i vertici regionali della coalizione.

La corsa a due

Dopo dieci anni con addosso la fascia tricolore la legge impedisce a Paola Secci di correre per un terzo mandato. E se nel centrosinistra ancora non sembrano circolare nomi di candidati possibili, nell’attuale schieramento di governo la scelta è stata affidata al cosiddetto “tavolo regionale”, quello composto da tutti i leader sardi dei partiti che compongono il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformatori, Sardegna al Centro 20Venti e Lega). Oltre a Sestu si dovranno decidere i nomi dei candidati di Quartu e Porto Torres, ma nell’ultimo incontro della scorsa settimana si è arrivati ad un ballottaggio a due: proseguire con una proposta che arrivi dalle file dei Riformatori Sardi, da anni prima forza elettorale sestese, oppure puntare sull’alternanza con Forza Italia, che per dieci anni è stata un alleato leale di Paola Secci.

Le varie posizioni

Impossibile avere notizie ufficiali di quanto è accaduto nelle riunioni a porte chiuse della coalizione, dunque l’unica possibilità è affidarsi alle indiscrezioni. Voci che raccontano, ad esempio, di come “Sardegna al Centro 20Venti” (che a Sestu ora può contare sui consiglieri Francesco Serra e Antonio Loi) avrebbe proposto di spostare il timone su Forza Italia, mentre le altre forze politiche, prima fra tutti quella della premier Giorgia Meloni, non abbia ancora sciolto la riserva.

I Riformatori puntano a far pesare i voti: nelle amministrative del 2020 hanno ottenuto 2179 preferenze, mentre Forza Italia si era fermata a 921, Fratelli d’Italia 480, Lega 418 e Sardegna al Centro 20Venti a 290. In mezzo ci sono state le politiche e le europee, ma il partito del leader locale Michele Cossa e della sindaca uscente Paola Secci resta saldamente e numericamente la prima forza politica di Sestu. Gli Azzurri e alcune altre forze del centrodestra starebbero chiedendo l’alternanza: la decisione potrebbe essere una questione di giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA