Verso il tutto esaurito contro l’Inter 

Prezzi tutt’altro che popolari per i biglietti di Cagliari-Inter, ma nonostante ciò all’apertura di ieri ne sono stati venduti più di 2.000 in poche ore, con minime disponibilità rimaste: scontato il tutto esaurito lunedì alle 20.45, con oltre 16.000 persone attese allo stadio dopo i 14.917 col Palermo in Coppa Italia. È una prima dimostrazione di come, per tutta la stagione, poter assistere alle partite in casa dei rossoblù non sarà facile né tantomeno a costi contenuti, a meno che non si sia abbonati o si utilizzi la cessione dell’abbonamento per i singoli incontri. Dopo la campagna abbonamenti da record (13.431 tessere il dato ufficiale, il più alto alla Domus) per ogni gara rimarranno circa 2.600 posti fra Distinti Centrali (la maggior parte) e Tribuna Centrale, che per il big match di lunedì sono stati messi in vendita fra TicketOne e ricevitorie autorizzate rispettivamente a 120 e 150 euro (80 e 100 euro con la riduzione Under 18). Per il settore ospiti ci sono 415 posti, destinati ai tifosi dell’Inter, ancora non in vendita in attesa di nuova determina dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (prevista a breve). E anche per le prossime partite la situazione sarà presumibilmente identica, con la vendita biglietti che durerà poche ore e lo stadio sold out.

