Verso il Sanna-bis, in bilico 20Venti o FdI 

Improvvisi sbalzi di temperatura, precipitazioni brevi ma intense. Un pò come la crisi climatica, anche quella del Comune attraversa repentini cambiamenti. L’ultima seduta del Consiglio ha lasciato intravedere spiragli di sole, nonostante la tempesta annunciata dopo le dimissioni del sindaco. Sarà stato il fine settimana di riflessione o di telefonate e tentativi di mediazione. Fatto sta che il centrodestra è apparso molto diverso da quello che venerdì scorso ha assistito alla resa (poco convinta) del primo cittadino. Al punto da volerlo sollevare dalla gogna alla quale il dibattito sulla crisi lo avrebbe probabilmente esposto.

Gli scenari

Le prossime ore saranno determinanti per trovare l’equilibrio su cui costruire il nuovo governo con una maggioranza a 16, anche se negli ambienti di piazza Eleonora è opinione diffusa che la Giunta Sanna numero due non si discosterà molto dalla prima, se non per l’ingresso di Prospettiva Aristanis. Insomma, sotto la cenere cova ancora la scintilla che ha originato l’incendio. Per spegnerlo qualcuno dovrà fare un passo indietro. E se inizialmente il bersaglio sembrava essere l’assessore di Forza Italia, Luca Faedda, ora il mirino potrebbe essere orientato su Sardegna al Centro 20Venti. Il gruppo di Giuliano Uras, e dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, era stato il più netto sull’impossibilità di ricucire i rapporti con FdI, Udc e dissidenti. D’altra parte i numeri e il famoso accordo pre-elettorale su cui era stata misurata la spartizione delle poltrone non giustificherebbero l’ipotesi.

Le trattative

E allora l’alternativa potrebbe giocarsi in casa Fratelli d’Italia. Il partito del coordinatore cittadino Fulvio Deriu aveva già formalizzato la sua proposta, respinta con forza dagli azzurri che avrebbero dovuto a loro volta rimescolare le carte in tavola per garantire la parità di genere. La via di mezzo potrebbe essere l’addio di una tra le due assessore Maria Bonaria Zedda e Rossana Fozzi, con relativo lasciapassare a Prospettiva Aristanis che, al tavolo dell’esecutivo dovrebbe, però, presentarsi con una donna e non con il capogruppo Gianfranco Licheri. Si cammina sul filo del rasoio, il sindaco stavolta deve misurare ogni passo. Ieri nessun incontro ufficiale, ma già nei prossimi giorni dovrebbe avviare le interlocuzioni con gli alleati. Il tempo è tiranno, dalle dimissioni sono già trascorsi cinque giorni. Ne restano quindici per sgomberare definitivamente il cielo dalle nuvole e riportare il sereno nella coalizione.

