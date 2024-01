Verso il restauro milionario dell’ex palazzo vescovile 

Due milioni e 900mila euro per il recupero dell’ex palazzo vescovile inserito nel complesso di San Pantaleo. È la voce più importante del nuovo piano delle opere pubbliche del Comune di Dolianova che prevede investimenti per 18,6 milioni di euro nel prossimo triennio. Con il nuovo intervento sarà completato il restauro dell’edificio liberato nel 2022 dal cemento che negli anni ’50 aveva coperto la struttura originaria e “oscurato” alcuni elementi architettonici ora finalmente riportati alla luce.

Con le risorse trasferite dalla Regione verranno sistemati gli interni del palazzo il cui nucleo originario risale al XI-XII secolo, stesso periodo della costruzione della cattedrale romanica di San Pantaleo. Previsto anche il recupero del giardino e delle pertinenze. Nell’aggiornamento del piano figurano anche 400mila euro per la riqualificazione delle strade urbane, 390mila per l’urbanizzazione primaria di Is Campus, 152mila euro per i cantieri Lavoras, 242mila per l’adeguamento alle norme antincendio dell’asilo comunale e 260mila per l’urbanizzazione primaria di Su Marrupiu. Tutte risorse già incamerate dal Comune grazie alle linee di finanziamento regionali e a un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Confermati per il 2024 gli impegni già programmati: tra questi, la pista ciclopedonale tra il centro abitato e il parco fluviale di Bardella (un milione di euro), la ristrutturazione del Poliambulatorio (1,2 milioni) e la riqualificazione dei parchi urbani (300mila).