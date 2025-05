Verso il nuovo Papa: «Una Chiesa di tutti» 

Il mandato missionario ed evangelizzatore della Chiesa. L’impegno per la pace e il dialogo con le altre fedi, contro la polarizzazione nella società contemporanea e nello stesso mondo cattolico. Continuità col pontificato di Francesco. Vicinanza ai poveri e agli esclusi. Lotta contro gli scandali finanziari e gli abusi sessuali. Sono tra le richieste rivolte al futuro Papa dai cardinali elettori e non, emerse nelle congregazioni generali, che hanno contribuito anche a tracciarne un identikit, individuando le sfide da affrontare e le qualità che il nuovo Pontefice dovrà avere affinché ci siano risposte efficaci. Un contributo variegato, quello dei porporati nelle dodici sessioni pre-Conclave, che ha condiviso prospettive diverse ed esperienze caratterizzate dai contesti dei vari continenti.

Nel segno di Francesco

Ricordati «con gratitudine» il magistero di papa Francesco e i processi avviati sotto il suo pontificato, è stata sottolineata «la responsabilità di proseguirli e custodirli». L’evangelizzazione era «il cuore del pontificato, una Chiesa comunione fraterna ed evangelizzatrice, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni». Il profilo del nuovo Papa? «Una figura che sia presente, vicina, capace di fare da ponte e guida, di favorire l’accesso alla comunione a una umanità disorientata e segnata dalla crisi dell’ordine mondiale. Un pastore vicino alla vita concreta delle persone». I cardinali hanno ribadito «l’impegno e la responsabilità» nel sostenere il nuovo Papa, «chiamato a essere un vero pastore, una guida che sappia andare oltre i confini della sola Chiesa cattolica, promuovendo il dialogo e la costruzione di rapporti con altri mondi religiosi e culturali».

Vocazione missionaria

Nelle riunioni si è parlato più volte di evangelizzazione, con insistenza, «sulla necessaria coerenza tra l’annuncio del Vangelo e la testimonianza concreta della vita cristiana». Più interventi hanno evidenziato, «l’urgenza di comunicare il Vangelo in modo efficace a tutti i livelli della vita ecclesiale, dalle parrocchie alla Curia, ricordando che la testimonianza dell'amore reciproco è il primo annuncio». Il duplice compito della Chiesa è, «vivere e testimoniare la comunione al proprio interno, e promuovere la fraternità nel mondo». Rimarcata, «la natura missionaria della Chiesa: che non si deve ripiegare su sé stessa, ma accompagnare ogni uomo e ogni donna verso l’esperienza viva del mistero di Dio». Non sono mancati riferimenti al Giubileo e «al desiderio che il prossimo Papa abbia uno spirito profetico, capace di guidare una Chiesa che non si richiuda in sé stessa, ma sappia uscire e portare luce a un mondo segnato da disperazione». Si è consapevoli, «del rischio che la Chiesa diventi autoreferenziale e perda la sua rilevanza se non vive nel mondo e con il mondo».

La situazione economica

La settima congregazione si è incentrata sulla situazione economica e finanziaria della Santa Sede. Il cardinale Marx, coordinatore del Consiglio per l’economia, ha posto l’accento sul deficit - si parla di 70 milioni di euro, ma le cifre non sono ufficiali -, presentando un quadro di sfide e criticità, con proposte «orientate alla sostenibilità», e ribadendo «l’importanza che le strutture economiche continuino a sostenere stabilmente la missione del Papato». Altri interventi da parte dei cardinali Farrell sull’attività del Comitato per gli Investimenti, Schoenborn sullo Ior, Vergez su lavori di ristrutturazione di edifici dello Stato vaticano, Krajewski sull’impegno dell’Elemosineria.

Le sfide da affrontare

«Contro-testimonianza» è il termine usato per temi come gli abusi sessuali e gli scandali finanziari: capitoli affrontati, «come una ferita da mantenere aperta, affinché resti viva la consapevolezza del problema e si possano individuare percorsi concreti per la sua guarigione». E anche il nodo delle vocazioni sacerdotali e religiose è stato messo, «in rapporto al rinnovamento spirituale e pastorale della Chiesa». Grande «sofferenza e preoccupazione» è stata espressa per «la polarizzazione all’interno della Chiesa» e le «divisioni nella società». Tra le sfide, «la cura del creato, la guerra, la frammentazione del mondo, il servizio della Chiesa e del Pontefice alla causa della pace». I cardinali hanno toccato il tema della migrazione, «riconoscendo nei migranti un dono per la Chiesa». Messo in evidenza, «il ruolo fondamentale della Caritas, chiamata non solo a soccorrere, ma a difendere i poveri, testimoniando la giustizia del Vangelo».

L’esortazione

Temi, sfide, impegni che i porporati dovranno tener presente in conclave. Questo pomeriggio sarà il cardinal Raniero Cantalamessa, 91 anni, a tenere la catechesi ai cardinali elettori, subito dopo l’ingresso alla Sistina e prima della prima votazione. Non è un debutto per lui, che per 44 anni, dal 1980 al 2024, è stato predicatore della Casa Pontificia (ovvero il religioso che in Quaresima tiene le prediche del venerdì al papa e alla Curia). Anche nel 2005, al conclave che elesse Benedetto, tenne un’esortazione ai porporati appena riuniti. All’epoca, non era ancora cardinale. Oggi lo è, ma data l’età, non potrà votare.

