Verso il miglior Nandez 

Almeno dal punto di vista fisico la trasferta romana non ha lasciato strascichi nel Cagliari. Pesa, e tanto pure, invece, l’espulsione di Makoumbou. Oltre al danno per un’ora e passa di partita contro la Lazio, la beffa in vista del posticipo di lunedì prossimo alla Unipol Domus con il Sassuolo che il centrocampista congolese salterà per squalifica. Non un forfait come gli altri per Ranieri che ha sempre schierato Makoumbou titolare, a prescindere dal sistema di gioco.

Ieri mattina all’arrivo all’aeroporto di Elmas il rompete le righe per i rossoblù che si ritroveranno direttamente mercoledì nel “Crai Sport Center” di Assemini per preparare lo scontro diretto col Sassuolo, fondamentale, manco a dirlo, dopo gli ultimi risultati. E se Makoumbou dovrà fermarsi un turno, migliorerà inevitabilmente la condizione atletica di Nandez dopo una settimana in più di allenamenti con i compagni. Già sabato all’Olimpico l’uruguaiano ha dimostrato di essersi lasciato l’infortunio alle spalle. Punta al rientro in campo anche Mancosu. Ancora sotto osservazione Di Pardo.

