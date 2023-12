Verso il Festival di Sanremo 2024 Amadeus: «In gara tornano i veri Big» 

Un mix di artisti che hanno fatto la storia del Festival ed esordienti già affermati sulla scena musicale, cantautori, rapper e pop star che già promettono, come accaduto per l'edizione di quest'anno, di segnare la scena musicale italiana e imporsi nelle classifiche del 2024. Amadeus svela la lista dei 27 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, che insieme ai 3 artisti che si imporranno nella gara dei giovani, si contenderanno la palma del vincitore della settantaquattresima edizione in programma all'Ariston da martedì 6 a sabato 10 febbraio.

I cantanti

Ci sono i Ricchi e Poveri, che hanno segnato la storia di Sanremo, con il sardo di Trinità d’Agultu Angelo Sotgiu, artisti di consolidata fama come Fiorella Mannoia per la sesta volta in gara, una habituè come Loredana Bertè, i Negramaro all'esordio in gara dopo essere stati super ospiti nel 2018 e nel 2021. E poi Gazelle e The Kolors, reduci da un anno all'insegna dei record con “Italodisco”, i tre tenori de Il Volo e la consolidata coppia Renga e Nek. Oltre a Annalisa, regina delle hit. Tornano Diodato, dopo la vittoria nel 2020 con “Fai Rumore” e il nostro Mahmood, dopo aver vinto la kermesse per due volte, nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” in coppia con Blanco. E ancora Sangiovanni, alla sua seconda partecipazione, oltre a Mr Rain. Esordisce Alessandra Amoroso, che salì sul palco del Teatro Ariston nel 2021 come super ospite. All'esordio anche Angelina Mango, triplo disco di platino per “Ci pensiamo domani”. Spazio anche ai rapper che dominano le classifiche come Geolier, Ghali, Dargen D'Amico, a due anni di distanza dalla hit “Dove si balla”, Irama, che torna nella Città dei Fiori, oltre a Fred De Palma, La Sad, Il Tre, Alfa, Rose Villain, Big Mama e una sorpresa come Maninni. E non manca neanche Emma.

«I miei super ospiti»

«I cantanti in gara sono realmente i miei super ospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l'ora che sia il 6 febbraio per farveli ascoltare a tutti», ha detto il conduttore che ha svelato la lista al Tg1, rigorosamente in smoking. «Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l'appeal del Festival per il mercato discografico», ha aggiunto. «La scelta è sempre difficile, ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita». Poi una comparsata a “Domenica In”, con una promessa a Mara Venier: «Noi ci vediamo a Sanremo, se non ci sei tu in prima fila non è Festival. Poi visto che è il mio ultimo Festival la domenica dopo la finale ti vengo a trovare a “Domenica in”». Il numero dei Big in gara è stato portato a sorpresa da 22 a 27, con una modifica al regolamento del Festival. Il totale dei concorrenti sarà 30: gli ultimi tre artisti si conosceranno dopo la gara di Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori.

I conduttori

Nel corso dell'edizione è stata anche mostrata un'immagine della scenografia dell'Ariston per le 5 serate che vedranno alternarsi Amadeus e i co-conduttori: Marco Mengoni in arrivo dal Capodanno di Cagliari nella prima serata del martedì, Giorgia il mercoledì, Teresa Mannino il giovedì, Lorella Cuccarini il venerdì e Fiorello per la finale di sabato.

Primafestival

Paola e Chiara con i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras da Domus de Maria. Saranno loro i volti dell’anteprima, quella manciata di minuti forse allungata a una mezz’ora che va dal Tg 1 delle 20 all’inizio del Festival. Per Daniele Cabras, neanche 30 anni, che lungo la costa di Chia ci è nato, Dany Cabras per chi non perde neanche uno dei suoi video, o Dany The Gaggio, se preferite, è un esordio di lusso – se si esclude la vittoria a “Generazione Lol”, lo show tutto da ridere di Amazon Prime. «Da grande? Mi vedevo operaio alla Saras», ci raccontava, mesi fa, sulle pagine del nostro quotidiano. Un diploma da perito elettrotecnico, tante stagioni al Forte Village di Santa Margherita di Pula, Dany Cabras ha trovato nel web, con la sua comicità tutta sarda, un futuro. Il presente è il Festival di Sanremo.

