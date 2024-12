Verso il cessate il fuoco a Gaza, Hamas apre alla presenza dell’Idf 

Tel Aviv. La forte pressione dell’amministrazione Biden e l’indicazione non negoziabile di Donald Tump, che intende rientrare alla Casa Bianca a cose fatte, hanno accelerato in modo significativo i colloqui per l’accordo di rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Gli spostamenti convulsi dei mediatori in questi giorni tra il Cairo, Doha, Gerusalemme, Vienna (e Ankara dietro le quinte) parlano chiaro. Così come le dichiarazioni, ufficiali o anonime, delle parti secondo cui una sintesi tra Gaza e Israele «non è mai stata così vicina». Nel frattempo le parole del presidente eletto consegnate al Time risultano come un ulteriore pressing su Benyamin Netanyahu: «Lui ha fiducia in me e sa che voglio la fine della guerra», ha detto Trump. Senza però rivelare se il premier israeliano gli abbia dato garanzia sulla fine del conflitto prima dell’inizio del suo mandato. Hamas, nel frattempo, ha rivelato il Wall Street journal, avrebbe ceduto su uno dei punti su cui si sono incagliate le trattative nei mesi scorsi e ha comunicato per la prima volta ai negoziatori che accetterà la presenza dell’Idf durante il cessate il fuoco sull’asse Filadelfia, al confine con il deserto egiziano, e nel corridoio di Netzerim, che divide in due la Striscia.

Intanto, ieri si è tenuto in Vaticano l’incontro tra Papa Francesco e Mahmoud Abbas (Abu Mazen): «Nel ribadire la condanna ad ogni forma di terrorismo, si è sottolineata l’importanza di raggiungere la soluzione per i due Stati solo attraverso il dialogo e la diplomazia, assicurando che Gerusalemme, protetta da uno statuto speciale, possa essere un luogo d’incontro e amicizia tra le tre grandi religioni monoteiste», spiegano dalla sala stampa vaticana. Un colloquio privato di 30 minuti. Poi doni. Infine, «si è espresso l’auspicio che il Giubileo 2025 possa portare il ritorno dei pellegrini in Terra Santa, tanto desiderosa di pace».

