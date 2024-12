Verso Capodanno, sul palco Tananai 

Ieri è arrivata la firma sul contratto ma la notizia era nell’aria da giorni: il 29 dicembre Assemini ospiterà una serata musica le in piazza intitolata “Aspettando Capodanno” che avrà u ospite d’eccezione, Tananai. appuntamento in piazza Sant’Andrea, che si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare le festività natalizie.

Tananai è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. A seguire, la serata continuerà con l’intrattenimento musicale di Sandro Murru, dj di grande talento e figura di spicco nella scena musicale isolana, che porterà il suo sound travolgente per concludere la notte con un’esplosione di ritmo e divertimento.

Dopo il successo dell’edizione 2023, quest’anno l’organizzazione punta consolidare l’evento come uno dei momenti più attesi delle festività natalizie grazie anche a un finanziamento dalla Regione. (sa. sa.)

