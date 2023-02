«Versi in limba, il mio tesoro da tramandare ai posteri» 

Tanti anni da emigrato in Piemonte con la Sardegna e con la poesia in limba nel cuore. Tanto innamorato che è spesso rientrato a casa solo per seguire da vicino le gare poetiche e per fare collezione dei libretti con “is cantadas” e tantissime registrazioni di magiche serate vicino al palco. Oggi, Salvatore Monni, 67 anni di Burcei, ha in casa una raccolta con migliaia di pezzi. Uno scrigno dal valore culturale inestimabile, un tesoro di versi e melodie che fanno cultura e storia.

Salvatore Monni è uno dei più grandi appassionati di poesia estemporanea in lingua sarda e vanta una grande collezione di registrazioni delle ‘’cantadas campidanesas’’ che spazia dai primi anni ’50 ai giorni nostri.Una passione innata: Salvatore Monni non è mai salito sul palco, ha cantato solo con amici, ma, è questo è un altro suo orgoglio, ha due figli, Simone, oggi sindaco di Burcei, e Severino improvvisatori professionisti, che sul palco ci vanno, eccome.

Come è nata questa passione?

«Una questione di famiglia. Mi è stata tramandata da mio padre. Io l’ho trasmessa a Simone e Severino: hanno talento».

La sua collezione?