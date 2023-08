Veronica Perseo stasera a Porto Rotondo  

Il Porto Rotondo Festival giunge questa sera al settimo appuntamento e l’evento in programma, alle 20 in piazza San Marco, vede in scena Veronica Perseo, vincitrice nel 2019 del seguitissimo programma di Rai 1 “Tale e quale show”. L’ingresso è libero.

La cantante, reduce dalla partecipazione al Filming Italy Sardegna Festival del Forte Village, dove ha cantato per le star di Hollywood e per i grandi personaggi del cinema italiano, debutta a Porto Rotondo e lo fa nel modo migliore portando i suoi cavalli di battaglia che l’hanno spinta fino al successo televisivo facendone un’icona della nuova schiera delle giovani cantautrici.

Dopo l’uscita su tutte le piattaforme streaming e in radio del nuovo singolo “Marte & Venere” (Solid Music Italy), Perseo propone il suo lavoro in anteprima dal vivo al pubblico assieme ai singoli precedenticome “El verano ahora”, versione spagnola de “L’estate addosso”, “Ricomincio da me”, “Vivere a metà” e “Amanti bastardi”. In “Marte & Venere”, brano prodotto da Andrea Piraz, Veronicaracconta come una storia iniziata col piede giusto, con una grande connessione, possa prendere col tempo una brutta piega.

Durante lo spettacolo non mancheranno i grandi classici che le hanno consentito di scalare e vincere l’emozionante sfida televisiva tra tutti “New York, New York”, il tema da “C’era una volta il west” e soprattutto “Shallow” che l’ha incoronata regina della prima serata su Rai1 grazie ad un’imitazione che ancora oggi è considerata una delle prove artistiche più alte mai viste sulla trasmissione campione di ascolti di Carlo Conti.

