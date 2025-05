Veronica Perseo oggi suona a Cagliari in omaggio a Nazzari 

Continua l’itinerario di Isolarte tra musica, cinema, arte e letteratura per ricordare Amedeo Nazzari. Questa sera alle 17 al Teatro di San Pio X (via della Pineta 178) a Cagliari la protagonista sarà Veronica Perseo, artista che è diventata celebre al grande pubblico dopo la vittoria nel 2019 di “Tali & Quali”, il fortunato format di Rai1.

Veronica Perseo, prossima alla partecipazione al Filming Italy Sardegna Festival del Forte Village, dove canterà per le star di Hollywood e per i grandi personaggi del cinema italiano, sarà in scena per omaggiare il grande Nazzari portando i suoi cavalli di battaglia che l’hanno spinta fino al successo televisivo facendone un’icona della nuova schiera delle giovani cantautrici. Sarà l’occasione per riproporre uno dei suoi ultimi singoli “Marte & Venere” (Solid Music Italy), dopo i precedenti successi di “El verano ahora”, versione spagnola de “L’Estate addosso”, “Ricomincio da me”, “Vivere a metà” e “Amanti bastardi”. Ma non mancheranno i grandi classici che le hanno consentito di scalare e vincere l’emozionante sfida televisiva tra tutti “New York, New York”, il tema da “C’era una volta il west” e soprattutto “Shallow”.

