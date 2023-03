Veronica Perseo  e la musica che rimette le stelle al suo posto 

«Sì, mi sono ispirata al libro “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, che parla di come in una relazione si debbano trovare dei punti di incontro a metà fra questi due pianeti. Io, invece, ho sfruttato questo titolo per sottolineare la distanza incolmabile, che si è creata nella relazione di cui parlo, una distanza enorme, che diventa sempre più grande quando di mezzo ci si mettono i social, le bugie e la mancanza di attenzione. Questo vale per le coppie, ma può succedere anche tra genitori e figli o tra amici. Siamo sempre connessi, ma non con quello che conta davvero».

Quando i pianeti non si allineano, Veronica Perseo risponde con la musica e questa volta lo fa con il nuovo singolo: “Marte & Venere”. Prodotto da Andrea Piraz, il brano verrà ufficialmente presentato venerdì, dalle 18.30, a La libreria di via Sulis a Cagliari con l’esibizione dell’artista e, a seguire, dj set e aperitivo. Cantautrice, pianista laureata al Conservatorio di Cagliari, insegnate di pianoforte e canto, la Perseo è arrivata al grande pubblico, nel 2019, dal palco di “Tali e Quali”, con la cover di “Shallow” di Lady Gaga. Un’esperienza che ha liberato la sua vena cantautorale, al sesto capitolo con l’uscita di “Marte & Venere”: «L’avevo scritta per Annalisa, sentendomi molto vicina alla sua musica e a quello che racconta nelle sue canzoni», ci ha confessato Veronica, «ma non sempre le stelle si allineano e questo pezzo per me era veramente importante, non volevo che rimanesse inascoltato, così ho deciso di pubblicarlo».

Quanto c’è di personale in questo brano?

«Tutto! Nasce da un’esperienza personale, ma che ho scoperto essere un tema molto presente nelle relazioni, oggi più che mai, con i social che spesso ci allontanano dalla realtà e dalle persone che amiamo. Quante persone, che all’inizio avevano una forte connessione, all’improvviso si ritrovano lontanissime, come se venissero da due pianeti diversi?».

“Marte & Venere”.

«Sì, mi sono ispirata al libro “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, che parla di come in una relazione si debbano trovare dei punti di incontro a metà fra questi due pianeti. Io, invece, ho sfruttato questo titolo per sottolineare la distanza incolmabile, che si è creata nella relazione di cui parlo, una distanza enorme, che diventa sempre più grande quando di mezzo ci si mettono i social, le bugie e la mancanza di attenzione. Questo vale per le coppie, ma può succedere anche tra genitori e figli o tra amici. Siamo sempre connessi, ma non con quello che conta davvero».

Cioè?

«Stare bene con se stessi e per me questo dipende da cose fondamentali: la famiglia, il sentirsi amati, l’empatia, i valori umani, l’aiutare una persona, abbracciarsi, sorridere, condividere delle cose con gli altri, nella vita reale, però, non sui social e stare bene nella natura, noi sardi siamo fortunati a vivere con il mare, il sole e una terra bellissima. Le cose importanti quasi sempre sono anche le più semplici».

E poi c’è la musica, qui la sentiamo in una chiave un po’ diversa dal solito.

«Volevo un sound più leggero e un linguaggio diretto. Mi sono divertita, ho sperimentato e sono contenta del risultato, ha aperto strade nuove dentro di me».

Elettronica, ma alla base della canzone c’è sempre il suo pianoforte?

«Certo, quello non si tocca! La canzone è nata piano e voce, ma poi è stato divertente vedere come il piano si inseriva all’interno di sonorità più elettroniche».

Cantante e vocal coach: qual è l’insegnamento più importante che trasmette ai suoi allievi?

«Oltre allo studio della tecnica e dell’interpretazione, ai miei allievi dico sempre di chiedersi cosa fa sì che si sentano bene quando cantano».

E lei che risposta si dà?

«Che è come respirare, è talmente naturale che non riesco a immaginare una vita diversa. Anch’io ho avuto i miei momenti bui e in uno in particolare ho pensato di mollare tutto, ma la musica mi ha risucchiata di nuovo. È un modo di esistere, che non mi abbandonerà mai».

