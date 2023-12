Veronica Fadda e l’olio di Osilo 

Si parlerà di olio, uliveti e università nella nuova puntata di “Contadini in erba”. Veronica Fadda, questa sera alle 21 su Videolina, farà tappa ad Osilo per incontrare tre ragazzi, Pier Francesco, Pier Paolo e Andrea e visitare la loro azienda, la PierOlea. Il trio, conclusi gli studi, ha deciso di credere nel loro sogno: prendersi cura di vecchi terreni abbandonati per ricavarne un pregiato oro giallo. Con loro scopriremo come avviene la raccolta delle olive e come si ottiene un olio biologico di prima qualità.