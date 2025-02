Veronica Dzhioeva diventa Gioconda 

Oggi alle 20.30 (turno A) per la Stagione 2024-2025 del Teatro Lirico di Cagliari va in scena il quarto appuntamento: ritorna a Cagliari, dopo 69 anni (l’ultima edizione all’Anfiteatro Romano risale all’agosto 1956, per l’inaugurazione della prima stagione nell’antico monumento con la Cooperativa “Mario De Candia”), La Gioconda melodramma in quattro atti, su musica di Amilcare Ponchielli e libretto di Tobia Gorrio (pseudonimo di Arrigo Boito), tratto dal dramma Angel, tyran de Padoue di Victor Hugo. Regia, scene e costumi sono di Filippo Tonon. La coreografia è di Valerio Longo. Sul podio Fabio Mastrangelo. Nel ruolo della protagonista Veronica Dzhioeva. Le repliche: sabato 8, domenica 9, mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio.