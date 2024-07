Veronesi (Strega e Campiello) a Villasimius: «Sconvolgente Sardegna da scoprire lentamente»» 

«Amo la Sardegna perché non assomiglia a nessun altro posto al mondo, è davvero un’isola unica al mondo». Lo scrittore Sandro Veronesi, due volte vincitore del Premio Strega - unico insieme a Volponi ad aver fatto il bis al Ninfeo di Villa Giulia – sta trascorrendo qualche giorno in Gallura in totale relax, dopo aver consegnato alle stampe il suo nuovo romanzo, Settembre nero (in uscita l’8 ottobre con La Nave di Teseo). Veronesi – ricordiamo alcuni fra i suoi successi ovvero “Caos Calmo”, “Profezia”, “Terre Rare”, “Il Colibrì” e “Il Comandante” - sarà l’ospite della serata di venerdì 19 luglio al Festival della Marina di Villasimius, dialogando con la direttrice artistica della rassegna, Francesca Serafini.

Veronesi, ci dice di più del suo rapporto con l’Isola?

«Amo il mare ma della Sardegna mi piace tutto, anche l’entroterra e del resto, appena posso vengo a trascorrere qualche giorno qui, adoro esplorarla con lentezza. Mi colpisce di quest’isola il fatto che sia unica, un luogo che non somiglia a nessun altro e nel giro di 30 chilometri, passi da paesaggi che somigliano all’Arizona, paesaggi dell’Arkansas e foreste che evocano il verde del Canada, poi giri l’angolo e metti piede su una spiaggia che sembra la barriera corallina. Sì, la Sardegna è un posto davvero sconvolgente».

A Villasimius sarà sul palco con la direttrice artistica, Francesca Serafini. Siete uniti da una lunga amicizia?

«Sì, la conosco da tanto. Aveva 24/25 anni, era una giovane linguista allieva del professor Luca Serianni e con un bel gruppo diedero vita all’Accademia degli Scrausi, una prorompente forza dal basso che moltiplicava le iniziative. Avevo qualche anno più di loro e di quel mondo facevano parte tutte menti brillanti, come Giordano Meacci, Giuseppe Antonelli, Stefano Petrocchi, il patron dello Strega. Mi adottarono. Io ero come Tex Willer in mezzo ai navajo».

A proposito di Strega, ha letto il libro che ha trionfato, “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio, domenica anche lei a Villasimius?

«Da Amico della Domenica ho proposto in gara “Invernale”, il romanzo di Dario Voltolini, ma era chiaro che quello di Di Pietrantonio fosse l’avversario più temibile».

Perché?

«Perché è capace di stregare all’istante i suoi lettori. Racconta luoghi remoti che conosce a menadito e coagula l’attenzione, è glocal ma sa parlare a tutti e sulla pagina ha una lingua perfetta, cristallina».

Lei è stato il primo scrittore ad aver rinunciato a far parte della delegazione italiana alla Buchmesse di Francoforte 2024, dove l'Italia sarà Ospite d'Onore, reagendo senza indugi all'esclusione di Roberto Saviano. Ha cambiato idea?

«Nient’affatto. L’ho detto e lo ripeto, non andrò a Francoforte».

Ma quanto contano gli scrittori, possono davvero influenzare l’opinione pubblica?

«Gli scrittori non contano niente, non prendiamoci in giro. È sempre stato così, del resto, lo diceva senza fronzoli già Alberto Moravia. Ma non deve essere una scusa per non prendere posizione, per non provare a far sentire la nostra parola, per mettersi da parte, in silenzio. Certo, chi si schiera contro ciò che considera delle ingiustizie paga un prezzo, è evidente. Ma va bene così».

Ha consegnato il suo nuovo romanzo, ci anticipa qualcosa?

«Lo considero un romanzo di de-formazione. La vita di un dodicenne nella Versilia del ’72, narrata dall’uomo che è divenuto e oggi ha sessant’anni. Una storia apparentemente comune, finché qualcosa di violento e inatteso scatena una reazione che seguiamo evolvere sulla pagina, a distanza».

