Verona, uccisi marito e moglie 

Duplice omicidio scoperto ieri a Verona, nel quartiere di Borgo Roma. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro di 73 e 75 anni. I coniugi sono stati trovati privi di vita all’interno di un appartamento nel pomeriggio di ieri ma in realtà il delitto, secondo le prime ricostruzioni, risalirebbe al giorno prima. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile e i tecnici della polizia scientifica per una lunga serie di rilievi. Dai primi accertamenti, è emerso che Turazza e Vezzaro sono morti per una serie di coltellate.

L’arresto

In serata, dopo un lungo interrogatorio, la polizia ha arrestato il figlio 55enne della coppia. Gli investigatori hanno subito scartato la prima ipotesi fatta, e cioè che uno dei due coniugi avesse ucciso l’altro per compiere poi un gesto estremo.

Ad ogni modo la dinamica del delitto, secondo fonti della Questura, è rimasta poco chiara per molte ore.

Solo in tarda serata, infatti, il magistrato ha autorizzato lo spostamento delle salme, che sono state trasferite in obitorio.