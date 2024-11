Verona, traballa la panchina di Paolo Zanetti 

Novanta minuti che potranno fare davvero la differenza in casa Verona dove si pensa, in caso di sconfitta contro il Cagliari venerdì notte, a un cambio nella panchina di Paolo Zanetti. Dopo le ultime due sconfitte consecutive con Fiorentina e Inter, resta quello di Cagliari come probabile ultimo banco di prova prima di prendere una decisione sul suo futuro che sembra davvero poter essere quella di un cambio di guda tecnica.

Possibili scenari

Al momento la società non avrebbe ancora preso contatti con altri allenatori. I rumors che circolano però parlano di un ritorno di fiamma per un allenatore che ha lasciato un ricordo importante a Verona: Mandorlini. Il club di sicuro è pronto a intervenire sul mercato non appena aprirà, per portare qualche rinforzo utile alla causa. Su questo scenario, irrompe l’interesse di "Presidio Investors", una società di private equity con sede ad Austin, Texas, che si starebbe già mettendo all'opera per acquisire una partecipazione di controllo nel club veneto. Lo stesso presidente Setti si è detto disposto a valutare offerte. Col nuovo investitore si parla già di rivoluzione.

Dal campo

Intanto Zanetti lavora con grande cocentrazione nel ritiro con la squadra ormai da quattro giorni nel centro sportivo gialloblù. Out Duda tornato infortunato dagli impegni con la Nazionale slovacca, da valutare Coppola, alle prese con una distorsione alla caviglia. Oggi conferenza stampa di Zanetti alle 11.15.

