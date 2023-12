Verona, testa al match 

In casa Verona si prepara la sfida di domani al Bentegodi contro il Cagliari. Baroni, che oggi incontrerà la stampa, cerca di tenere l'attenzione sulla sfida con i rossoblù, lasciando fuori le questioni societarie. Anche perché il presidente Setti, accusato di bancarotta, ha spiegato che la vicenda non riguarda il patrimonio del club.

Attenti a Ngonge

L'Hellas si concentra sulla ricerca di una vittoria che manca dalla seconda giornata (2-1 alla Roma). Scontata la squalifica, Duda è pronto a riprendere il suo posto in mezzo al campo al fianco di Folorunsho (che qualche mese fa ha giocato lo spareggio-promozione contro il Cagliari con la maglia del Bari). Baroni punta a confermare il 4-2-3-1 delle ultime settimane, col possibile recupero di Faraoni, per la fascia destra in difesa. Davanti spazio ancora a Djuric, col supporto di Lazovic, Suslov e Ngonge. Il giovane belga, fin qui cannoniere dei gialloblù con 4 reti, darà vita a una delle sfide più interessanti con Augello sulla fascia. (al.m.)

