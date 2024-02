Verona smembrato, Lazio ferma 

La sessione invernale del calciomercato del 2024 si è chiusa, ora è tempo di bilanci per capire quali siano le squadre che, almeno sulla carta, si sono maggiormente rinforzate.

Atalanta : non erano previsti movimenti di rilievo e così è stato. L’unica richiesta fatta dal tecnico era Hien, poi arrivato.

Bologna : si è puntato su giovani di talento, così si spiegano gli arrivi di Castro,, M. Ilic e Karlsson. Davanti serviva un rincalzo per Zirkzee, è arrivato Odgaard.

Empoli : per una squadra che deve salvarsi è poco spiegabile la cessione di un talento come Baldanzi. In avanti sono arrivati Cerri e Niang.

Fiorentina : due entrate significative, quelle di Faraoni e di Belotti. Pierozzi, che aveva bisogno di giocare è stato prestato alla Salernitana.

Frosinone : una girandola di entrate e uscite che ha consegnato ad Di Francesco Bonifazi, Valeri, Zortea, Demba Seck e Ghedjemis.

Genoa : i 25 milioni avuti dal Tottenham per Dragusin sono stati il vero colpo del Genoa che poi, pur cedendo Jegiello, Puscas e Kutlu, ha preso Vitinha, Stolz, Cittadini e Bohinen.

Inter : si è mossa subito, prendendo Buchanan; Agoume, che non aveva spazio, è andato in prestito al Siviglia, idem Sensi al Leicester di Maresca.

Juventus : quello di Djalò potrebbe essere un bel colpo, se il difensore ritroverà la piena integrità fisica, mentre non si capisce come sia possibile che il diritto di riscatto di Alcaraz (arrivato dal Southampton in prestito a 3,7 milioni) sia stato fissato a 49 milioni visto che la valutazione si aggirava sui 15 milioni.

Lazio : come da tradizione, il mercato invernale della Lazio è stato inesistente, c'è stata solo la cessione di Basic alla Salernitana.

Lecce : la cessione di Strefezza al Como per i tifosi è stata dura da digerire, mentre Faticanti, arrivato dalla Roma con l'etichetta di “nuovo De Rossi”, non ha mai giocato ed è stato girato alla Ternana. Presi due difensori, Enes Yilmaz e Pierotti.

Milan : il ritorno di Gabbia dalla Spagna e l'acquisto di Terracciano dal Verona sono stati i movimenti in entrata, mentre Romero è andato all'Almeria, Maldini jr al Monza e Krunic al Fenerbahce.

Monza : Djuric, Daniel Maldini e Zerbin sono tre buoni colpi per questa squadra. Via Maric, passato al Rijeka.

Napoli : De Laurentiis, consapevole degli errori estivi, aveva promesso rinforzi ed è stato di parola: sono arrivati Ngonge, Mazzocchi, Traoré e Dendoncker.

Salernitana : un tourbillon, come aveva garantito il ds Sabbatini. Tanti nomi, via Lovato, Jovane Cabral, Botheim e Danilouc, ora tocca a Pippo Inzaghi far inserire i nuovi. Dal Milan è arrivato Pellegrino.

Sassuolo : Dionisi aveva chiesto di non fare sconvolgimenti e così è stato: il tecnico ha perso un solo titolare, Vina. Arrivano Kumbulla e Doig.

Torino : Gli arrivi di Lovato, Okereke e Masina hanno calmato una piazza che rumoreggiava nei confronti di Cairo.

Udinese : Samardzic è rimasto, è arrivato l'argentino Giannetti.

Verona : un supermercato con cessioni a iosa, al punto che è impossibile elencarle tutte: la squadra di Baroni è stata smembrata.

