Verona, salto triplo al 92° 

Verona 1

Udinese 0

Hellas Verona (4-2-3-1) : Montipò, Centonze, Coppola, Magnani, Cabal (37' st Suslov), Serdar (37' st Duda), Dani Silva (13' st Bonaz- zoli), Mitrovic (13' st Swiderski), Folorunsho, Lazovic (31' st Vinagre), Noslin. In panchina Perilli, Chiesa, Corradi, Charlys, Belahyane, Cissè, Tavsan, Henry, Tchatchoua. All. Baroni.

Udinese (3-5-1-1) : Okoye, Perez, Bijol, Kristensen, Ehizbue (35' st Ferreira), Samardzic, Wallace, Payero, Kamara, Pereyra, Lucca (46' st Success). In panchina Silvestri, Padelli, Tikvic, Zemura, Ebosele, Kabalese, Zarraga, Brenner, Davis. All. Gotti.

Arbitro : Guida di Torre Ann.

Rete : 47' st Coppola

Verona. Il veleno è nella coda. In pieno recupero un'incornata di Diego Coppola, veronese doc, manda all'inferno l'Udinese e regala tre punti d'oro al Verona (1-0) sulla strada della salvezza. Una sconfitta pesante per i friulani e di straordinario valore per i veneti che vedono decisamente più sereno il futuro. La decide un ragazzo, classe 2003, cresciuto nelle giovanili, dettaglio che esalta ancor di più la notte del Bentegodi.

Primo tempo specchio della stagione delle due squadre. Una sola occasione per parte, tanta corsa, lotta e buona volontà ma due formazioni che faticano a palleggiare, a costruire gioco contro difese schierate e che si animano solo quando trovano spazi aperti. Nessuna delle due, ovviamente, lascia campo all'altra e nei primi 45' le uniche due emozioni degne di nota nascono da due corner: poco per sperare di vincere la partita. In avvio di ripresa la prima opportunità è per l'Udinese con Lucca. La partita si fa più divertente perché le squadre si allungano e gli attaccanti hanno più spazio. Annullata per fuorigioco una rete a Pereyra, poi il Verona ha la palla giusta con Cabal, poi con Folorunsho di testa colpisce la traversa. È l'anticipo del gol: angolo di Duda, Coppola vince il duello con Bjiol e batte Okoye.

