Verona-Parma, nessun segnale 

Verona 0

Parma 0

Hellas Verona (3-4-1-2) : Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Dawidowicz (23'st Serdar), Duda, Bradaric (37' st Oyekoge), Bernede (13' st Kastanos), Sarr (37' st Livramento), Mosquera (13' st Tengstedt). In panchina Berardi, Perilli, Frese, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Patrick, Ajayi, Cisse. Allenatore Zanetti.

Parma (4-3-3) : Suzuki, Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri, Keita, Bernabé (42' st Estevez), Sohm (47' st Djuric), Man (42' st Camara), Bonny (23' st Pellegrino), Almqvist (23' st Ondreijka). In panchina Marcone, Corvi, Balogh, Lovik, Hainaut, Leoni, Haj Mohamed. Allenatore Chivu.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Note: ammoniti Dawidowicz, Bradaric, Delprato; angoli 5 a 4 per il Verona. Rec. 1'e 5'.

Verona. Verona e Parma non si fanno male. Troppo importanti i punti in palio che condizionano il match. Il Verona dopo il blitz di Udine e con una squadra con qualche defezione accetta in maniera evidente nella ripresa il pareggio, il Parma solo nel finale prova a vincerla. Pareggio dunque assolutamente equo. Tante le assenze in casa Hellas.

Grandi ritmi in avvio e dopo un battito di ciglia Verona vicino al gol con un colpo di testa di Mosquera, palo. Il Parma soffre il Verona nel primo quarto d'ora soprattutto fatica ad innescare le punte. Pian piano i ducali salgono nella qualità del palleggio, il Verona trova meno sbocchi offensivi ma riesce comunque, ad essere compatto ed ordinato in fase difensiva per cui Montipò ma anche Suzuki sono chiamati in causa per l'ordinario, di vere e proprie parate i due estremi non sono protagonisti. A Verona e Parma mancano, soprattutto, le giocate di qualità, quelle che determinano le partite.

La ripresa

In avvio meglio gli ospiti che non sfruttano una buona opportunità con Man. Zanetti si avvede che offensivamente il Verona è calato di pericolosità e opta per un doppio cambio, fuori Bernede e Mosquera, nella mischia Kastanos e Tengstedt. Chivu cambia due dei tre giocatori d'attacco, fuori Almqvist e Bonny, dentro Ondreijka e Pellegrino. Quello che non cambia e anzi con il passare dei minuti si evidenzia ancor di più, sono i tanti errori tecnici, errori che Verona e Parma si dividono equamente.

Così, di fatto, il primo tiro in porta di tutta la contesa giunge a dieci minuti dalla fine con Ondreijka che trova il portiere Montipò attento nella respinta a pugni uniti. Il Parma ci crede di più, Montipò con i piedi in recupero dice no a Camara. E proprio sulla sirena è il colpo di testa di Tengstedt a dare l'ultimo sussulto. Palla alta.

