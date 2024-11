Verona in ritiro, c’è voglia di riscatto 

Otto gol subiti in due gare consecutive, con la Fiorentina in trasferta (3-1) e con l’Inter in casa (0-5): il Verona, venerdì sera a Cagliari, proverà a risollevare la testa. Un campionato tra alti e bassi che può annoverare anche una vittoria con la Roma (3-2) e un successo col Napoli alla prima di campionato (3-0), ma anche un clamoroso risultato negativo, il tremendo 6-1 rifilato dall’Atalanta.

Zanetti in bilico

I veneti con un giorno in più a disposizione rispetto al Cagliari per preparare l’anticipo di venerdì sono consapevoli che proprio la trasferta sarda potrebbe essere il capolinea per l’allenatore Paolo Zanetti, che in 13 partite ha collezionato 9 sconfitte, nessun pareggio, 4 vittorie e 12 punti, uno in più del Cagliari. A preoccupare non è tanto la posizione in classifica, almeno per ora, ma l’atteggiamento della squadra considerato troppo remissivo e privo di carattere, che si aggiunge al numero pesante di gol subiti (32) che colloca il Verona come peggior difesa della serie A.

Dal campo

Intanto il gruppo, andato in ritiro come ha annunciato Zanetti dopo la sconfitta con l’Inter, prosegue gli allenamenti. Out Duda per una lesione al bicipite femorale, da valutare Coppola che ha rimediato una distorsione alla caviglia.

