Verona e Taormina sì, Cagliari no «L’Anfiteatro deve tornare a vivere» 

A Verona Sfera Ebbasta, Al Bano, Checco Zalone, Peter Gabriel e Claudio Baglioni, a Taormina Roberto Bolle, Gigi D’Alessio, Eros Ramazzotti, Andrea Boccelli e I Pooh, a Cagliari nessuno. Perché due città riescono a sfruttare, con tutte le cautele del caso, il loro patrimonio artistico, storico e culturale, con indotto di milioni di euro, mentre il nostro monumento romano è una discarica a cielo aperto che al posto degli spettacoli ospita sbandati e senzatetto? Eppure per decenni, sino al 2011, è stato il tempio della lirica e dei concerti dei più importanti artisti italiani e internazionali.

La risposta non è semplice, anche perché la poca dimestichezza nel gestire il bene pubblico caratterizza le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni. Nessuno è riuscito a ridare splendore e vita all’Anfiteatro e, visti i chiari di luna, non è neanche detto se e quando possa essere messo a disposizione dei cagliaritani e dei turisti.

L’esempio di Taormina

Prendere a campione chi riesce a far funzionare le cose potrebbe essere una soluzione. Il Teatro Antico di Taormina è il classico esempio di come la storia non vada a cozzare con gli spettacoli ma anzi sia un valore aggiunto per la sua promozione. Oggi quel monumento risalente al III secolo a. C., oltre a essere un luogo turistico, è utilizzato principalmente per concerti e, tra posti a sedere e in parterre, può accogliere 10.000 spettatori. «Prima di tutto bisogna avere dei supporti giuridici, noi abbiamo norme regionali, convenzioni e decreti che ci consentono di concerto con la Sovrintendenza e l’Ente parco di governare il teatro», afferma Ester Bonafede, sovrintendente della “Fondazione Taormina Arte Sicilia”. «La Regione Sicilia da questo punto di vista è molto attenta e nell’ultimo periodo si è molto concentrata sulla gestione dei beni culturali. Non dimentichiamo che in Italia – aggiunge la sovrintendente – sono la prima industria economica. Bisogna avere la costanza e il coraggio di portare avanti programmi di livello». Quest’anno cosa avete proposto? «Con Beatrice Venezi abbiamo realizzato, dopo dieci anni, il “Taormina film festival” che nel 2024 raggiungerà la 70ª edizione». Tornando a Cagliari, perché la politica non riesce a restituire l’Anfiteatro romano alla città? «Ci vuole quello che spesso in Italia manca: la concertazione tra gli enti. Credo fermamente nella politica, ci vuole generosità, mancanza di egoismo e vedere con una gittata che va oltre il mandato. La politica, in questi casi, non dovrebbe avere colori per il bene comune. La cultura e lo spettacolo sono temi dominanti nella nostra Regione. Quest’anno al Teatro antico, come non si era mai fatto, abbiamo prodotto, a costi contenuti, tre opere importanti che l’anno prossimo esporteremo».

Giù il sipario

Che debba ancora arrivare il nulla osta della Sovrintendenza offre una prospettiva sui tempi, che non si annunciano affatto brevi, per il recupero del nostro Anfiteatro. «Sono in corso progettazioni e la durata è coerente con il tipo di intervento», aveva detto la sovrintendente Monica Stocchino. «Prima o poi si arriverà a un progetto esecutivo a alla riapertura del monumento». Anche perché non è tramontata l’idea della passeggiata che parte da viale Buoncammino e del campus universitario. «L’Anfiteatro fa parte di un discorso globale che coinvolge anche l’Orto botanico». Ripercorrere il passato sarà molto difficile. «Concerti rock mi sembrano improbabili, l teatro dovrà accogliere iniziative soft, più consone al luogo e alla sua storia, in linea con la conservazione del bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA