Verona (e Cagliari) quasi salvi 

Verona. All’acuto di Krstovic risponde Coppola e lo spareggio salvezza non scioglie i dubbi sul futuro di Verona e Lecce. Ora i salentini sono a quota 28, stessa quota dell’Empoli terzultimo ma avanti per scontri diretti mentre il Venezia, due lunghezze più giù, gioca oggi in casa con la Fiorentina; i gialloblù invece a quota 33 tengono lontana la zona retrocessione. Una gara in cui è la paura ad aleggiare sul Bentegodi. Quella di perdere e di gettare già tutto. E, invece, sia i gialloblù che i giallorossi sono attesi da due autentiche finali, 180’ minuti che diranno la verità sulla volata salvezza e che molto probabilmente faranno star tranquillo il Cagliari.

La partita

L’approccio della gara è tutto degli ospiti più reattivi e meglio disposti. Il Verona sembra soffrire l’importanza del match, parte contratto, raccogliendo solo cartellini gialli, Suslov e Duda. Il vantaggio è la logica conseguenza di questo leggero predominio. Il taglio di Krstovic è premiato dalla palla dentro di Morente e Montipò è battuto. Poi l’attaccante dei pugliesi esulta mostrando la maglia dedicata a Graziano Fiorita, il fisioterapista scomparso qualche settimana fa. Il Verona fatica a dare sostanza alla manovra, Falcone rimane di fatto inoperoso, l’Hellas non ha idee. Ma nel calcio c’è una soluzione importante, quella della palla inattiva, l’unica arma che ha a disposizione l’attacco dei veneti. Sulla punizione di Suslov salta più in alto Coppola che infila Falcone.

Sembra un Verona più intraprendente quello di inizio ripresa con subito una buona iniziativa del neo entrato Serdar ma Falcone para a terra. Poi c’è ancora Lecce. Banda cestina una ripartenza ficcante dei giallorosso con ottimo suggerimento di Pierotti, poi il tiro di Berisha è centrale e Montipò blocca. Come bloccata e ricca di paura rimane la gara nonostante i tanti cambi, alcuni forzati come Gaspar e Valentini, operati dai due allenatori. La squadra di Giampaolo porta a casa un punto ma che potrebbe non bastare nell’infuocato finale di campionato. Chi sta meglio è il Verona a cui manca davvero un nulla per tagliare il traguardo.

L’altra gara

Una rete di Keita al 90’ permette al Monza di sbancare il Bluenergy Stadium e di tornare alla vittoria dopo quattro mesi: i brianzoli non ottenevano bottino pieno dal 13 gennaio, contro la Fiorentina e, nelle ultime 15 gare, avevano racimolato solo due punti. L’Udinese non riesce a proseguire nel rilancio dopo le buone prove con Bologna e Cagliari: il ritmo blando, forse anche per il primo vero caldo di stagione, è alleato degli ospiti. Solo Lucca, entrato nella ripresa, dà vigore a un attacco davvero abulico. Nemmeno con la cenerentola di serie A, Runjaic lascia spazio ad Alexis Sanchez ed essendo ancora privo di capitan Thauvin preferisce adattare Atta a supporto di Davis. Tutto avviene nel secondo tempo: al 7’ il Monza passa in vantaggio con Caprari. Il pareggio arriva al 32’ dopo un contropiede del Monza che poteva diventare letale. Karlstrom sventaglia per 50 metri e Lucca, dopo aver resistito alla carica di Carboni, insacca poco sotto l’incrocio. Nel momento di massima pressione dei bianconeri, ecco il vantaggio di Keita: l’ex Lazio e Inter trafigge Okoye da pochi passi.

