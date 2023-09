Verona 0

Bologna 0

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (17’ st Terracciano), Hongla, Folorunsho (25’ st Serdar), Doig (36’ Lazovic); Duda (25’ st Suslov), Ngonge; Bonazzoli (17’ st Djuric). Allenatore Baroni.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri (15’ st Posch), Beukema, Lucumi, Kristiansen (35’ st Calafiori); Freuler (35’ st Moro), Aebischer; Ndoye (32’ st Fabbian), Ferguson, Karlsson (15’ st Orsolini); Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : La Penna di Roma.

Note : ammoniti Dawidowicz, Kristiansen, Faraoni, Posch, Serdar, Suslov.

Verona. Senza reti al Bentegodi l’ultimo incontro della quarta giornata di serie A. Verona e Bologna non si fanno male in un match di grande fisicità e tatticismo e incamerano un punto ciascuna. Hellas più attivo nei primi 45’, rossoblù aggressivi nella ripresa. Baroni alla fine sorride perché sale a quota 7 con Napoli, Fiorentina, Torino e Frosinone. Prima mezz’ora senza grandi emozioni. Squadre abbottonate, difesa attente e puntuali, centrocampisti che si inseriscono col contagocce. Un’occasione per parte e un gol annullato a Hien per fuorigioco di Bonazzoli. Al Bologna manca un possesso palla di qualità, al Verona l’imprevedibilità utile a superare gli avversari. Un destro da lontano di Karlsson chiama Montipò alla parata. Nella ripresa Hellas sempre avanti e Bologna incapace di trovare lo spiraglio per colpire. Infortunati Doig, Folorunsho e Duda.

RIPRODUZIONE RISERVATA