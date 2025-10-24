Verona, due gol e zero vittorie Zanetti prova Sarr 

A porte chiuse. Il Verona ha proseguito ieri la preparazione, al centro sportivo di Peschiera, in vista della sfida di domani alle 15 allo stadio Bentegodi con il Cagliari. Contro i rossoblù, Zanetti darà fiducia al terzetto in difesa composto da Nunez, Nelsson e Valentini. A sinistra confermato Frese, con Belghali sulla corsia opposta. Ancora panchina quindi per l'esterno croato Bradaric. In attacco, considerato che l'Hellas ha la peggior fase offensiva d'Europa, è possibile l'inserimento di Sarr con Orban che inizierà il match in panchina.

Al Bentegodi la squadra di Zanetti ha uno score di due pareggi e una sconfitta, quella con il Sassuolo del 3 ottobre. E un solo gol realizzato. Nella sfida alla quale non prenderà parte il difensore di maggior spessore del Cagliari, Mina, è proprio l’attacco gialloblù a dover rispondere alle richieste di gol dell’ambiente. Dopo le prime sette giornate di Serie A, infatti, il Verona fa i conti soprattutto con un attacco impreciso, in grado di segnare appena due reti. Di cui una su rigore.

Zanetti può contare sui due attaccanti che tirano di più in Serie A, ma che non hanno trovato neanche una rete su azione. Orban e Giovane hanno segnato una rete in due (nel Cagliari Esposito è ancor a quota zero) e il problema si sta riflettendo sulla classifica degli scaligeri, a caccia di una svolta sia in termini di punti che di goal segnati. Reti fallite nonostante il gran numero di conclusioni verso la porta avversaria. Zanetti – come detto – potrebbe optare per Sarr dal primo minuto con alternative Mosquera a Ajayi. (e.p.)

