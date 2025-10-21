Verona-Cagliari nel segno dei capitani Pavoletti e Deiola 

Verona nel destino, nel cuore e di nuovo nel mirino. Proprio loro, i due capitani, decisivi e provvidenziali sei mesi fa al Bentegodi, nella sfida che ha segnato la salvezza del Cagliari quando la situazione stava rischiando di sfuggire di mano, a quattro giornate dal termine del campionato. Leonardo Pavoletti - alla prima da titolare - aveva sbloccato il match dopo trenta minuti, Alessandro Deiola - subentrato nel finale - lo ha poi blindato al 93’. Rieccoli, dunque, pronti a trascinare i compagni nel regno dell’Hellas in un momento delicato (un solo punto e sofferto in tre partite) e in uno scontro diretto che vale tanto per la classifica, ma soprattutto per il morale. Entrambi poi sono rimasti in panchina, tre giorni fa contro il Bologna. Vogliono recuperare il tempo perso, manco a dirlo. Vogliono lasciare il segno.

Oltre il previsto

Per il bomber livornese non è stato indubbiamente l’avvio di stagione che si aspettava quando a fine maggio ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio. I tempi di recupero si sono allungati parecchio, c’è stato qualche contrattempo, il dolore ha continuato a tormentarlo una volta rientrato dal ritiro in Val Camonica e solo ora ne sta uscendo. L’esordio di Udine è stato una liberazione, sette minuti più recupero per rompere il ghiaccio anche mentalmente. Ancora deve ritrovare la condizione ideale, chiaramente. Deve rimettersi al passo del compagni. La sosta è arrivata a pennello, contro il Bologna non è stato, però, impiegato da Pisacane che inizialmente, là davanti, ha scelto di puntare su Esposito, poi ha rilanciato Luvumbo e Borrelli, infine ha buttato nella mischia Kiliçsoy. Nemmeno le briciole, dunque, per il capitano che quest’anno non ha ancora debuttato alla Domus.

L’Hellas nel mirino

Verona può essere una nuova opportunità lontano dall’Isola per lui, magari con un minutaggio più sostanzioso nella ripresa (dipenderà anche dall’andamento del match). Curiosamente, l’Hellas è la seconda squadra che Pavoletti ha sfidato più volte in carriera, ben 16 (la prima è l’Atalanta, con 17) e alla quale ha segnato 3 gol, con le maglie di Sassuolo e Genoa, oltre a quello col Cagliari dello scorso campionato. Non un gol qualunque per lui (pur giocando poco ha così messo una firma pesante sulla salvezza) e per la squadra (che aveva battuto solo il fanalino di coda Monza nelle precedenti nove partite). Scalpita, ha il fuoco dentro. E dopo l’infortunio di Belotti, la sua esperienza può rivelarsi preziosa non solo dentro lo spogliatoio.

Non solo cuore e polmoni

Nemmeno un-minuto-uno anche per Deiola contro il Bologna, e questo ha sorpreso, indubbiamente. Non solo le aveva giocate tutte sino a domenica, era stato schierato titolare in cinque gare su sei dando la sensazione di poter garantire l’equilibrio nel cuore del campo. Un turno di stop per rifiatare, ci può stare. Sono abbastanza alte, tuttavia, le probabilità di rivederlo in campo domenica prossima in Veneto, in questo caso dal primo minuto. Anche per lui Verona rappresenta un dolce ricordo, quel gol e il successivo al Venezia lo hanno probabilmente consacrato anche sul piano qualitativo (non solo cuore e corsa, non solo legna e legnate). Quel giorno al Bentegodi era stato escluso dagli undici iniziali, subentrò al 38’ della ripresa per contenere l’arrembaggio finale gialloblù. Per poi farsi trovare al posto giusto al momento giusto, sotto porta, al terzo minuto di recupero, fissando così il punteggio sul 2-0 e spazzando via i fantasmi che sembravano volersi abbattere sul Cagliari di Davide Nicola. Leader indiscusso anche oggi con Pisacane al timone. Dopo aver visto, impotente, i compagni soccombere col Bologna dalla panchina, è pronto a prenderli per mano e lanciare la nuova sfida salvezza al Verona.

