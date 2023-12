Verona, Baroni recupera Duda e Faraoni 

Una buona notizia per Baroni, anzi due. L'Hellas ritrova, in vista della sfida-salvezza di sabato col Cagliari, due pedine importanti come Duda e Faraoni. Il primo è pronto a riprendere il suo posto sulla trequarti, dopo aver saltato la trasferta di Firenze per squalifica. L'esperto esterno, invece, sembra aver superato i problemi muscolari che lo hanno costretto a star fuori nelle ultime due gare dei gialloblù.

Alta tensione

Baroni, quindi, può sorridere. Anche se di sorrisi ne regala ben pochi la classifica. E pensare che l'Hellas aveva avuto una partenza sparata. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia col secco 3-1 all'Ascoli, due vittorie nelle prime due di campionato, col successo sul campo dell'Empoli e, soprattutto, il prezioso scalpo della Roma appeso al Bentegodi. Ma il 2-1 ai giallorossi è rimasta a oggi anche l'ultima vittoria dei giallobù. Che nelle successive quattordici giornate hanno raccolto appena 5 punti, frutto di altrettanti pareggi, con ben nove sconfitte (tre delle quali davanti al pubblico amico), aggiungendo la ciliegina amara dell'eliminazione in Coppa. Anche per questo, la panchina di Baroni è a rischio, soprattutto se, come si dice da tempo a Verona, dovesse concretizzarsi il cambio di proprietà. (al.m.)

