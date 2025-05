verona 1° ad Asiago  Roglic perde tempo 

ASIAGO. Lo spagnolo Carlos Verona mette il sigillo alla quindicesima tappa del Giro d'Italia con arrivo ad Asiago. Il madrileno della Lidl Trek se ne va dopo l'ascesa del Grappa, resiste tutto solo ai compagni d'avventura e, finalmente, dopo ben 16 partecipazioni ai grandi Giri conquista la sua prima vittoria. Giocando con il suo cognome verrebbe da dire quasi sulle strade di casa. Una frazione tosta, di un Giro bellissimo. S subito dopo l'arrivo, Verona abbraccia moglie e figlie e ha una dedica speciale.«Per Giulio», dice tra le lacrime, «Ciccone stava bene, ci teneva a fare un grande Giro, e io ero qui per dargli una mano. Ora questa vittoria è tutta per lui». Con l'abbandono di Giulio Ciccone, l’azzurro è un po’ sbiadito: in classifica 6° è Caruso a 2’55”, 7° Tiberi a 3’02”.

Nella giornata che chiude la seconda settimana del Giro d'Italia si scrive già una possibile sentenza. Primoz Roglic cede un minuto e mezzo sull’altopiano e scivola in classifica: ora è 10° a 3’53” dal messicano Isaac Del Toro che palesa una condizione super. Non lo impensieriscono le accelerazioni prima del colombiano Bernal, poi dell'ecuadoregno Carapaz, vincitori del Giro d’Italia rispettivamente nel 2021 e nel 2019. Vedendo Roglic in difficoltà, la Uae del leader Del Toro e di Ayuso, anche la Visma e la Bahrain forzano per togliersi di dosso quello che alla vigilia era considerato il favorito alla vittoria finale.

Con Del Toro, messicano di San Marino (vive e si allena all'ombra del Titano), saldo in rosa (1’20” su Sion Yates, 1’26” su Juan Ayuso), oggi la corsa si ferma per l’ultimo giorno di riposo. Domani si riparte con la tremeda Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico), tappa dolomitica di 203 km. Saprà la maglia rosa avere il fondo per reggere alle lunghe salite della terza settimana?

