Gucci non toglierà la vernice con cui ieri il suo albero di Natale nella Galleria Vittorio Emanuele, a Milano, è stato imbrattato dagli attivisti di Ultima generazione in modo che sia uno «spunto di riflessione collettiva». Gucci conferma così il proprio impegno a sensibilizzare la comunità attorno a questi temi, pur sottolineando che la responsabilità condivisa non dovrebbe mai tradursi in atti vandalici.