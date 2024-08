Vernice rossa tra i capelli 

Gli specialisti del Ris di Cagliari stanno esaminando da ieri mattina dei frammenti di un materiale solido, di colore rosso, trovato tra i capelli di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate il 10 maggio scorso e i cui resti sono stati recuperati in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. Secondo l'accusa ad ucciderla sarebbe stato il marito, Igor Sollai, 43 anni, in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’ipotesi è che quel materiale sia il rivestimento dell’oggetto contundente utilizzato dall’assassino per sfondare il cranio della donna: gli accertamenti potrebbero così stabilire se possa trattarsi di smalto che rivestiva un attrezzo da palestra, utilizzato in casa dalla coppia per gli allenamenti.

Gli accertamenti

Ieri mattina, davanti alla caserma di San Bartolomeo, sono iniziati gli accertamenti di laboratorio dei Ris sui reperti trovati sia in casa della vittima, che nelle campagne di San Priamo e a ridosso dell'ex statale 125. dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Francesca due mesi dopo la sua sparizione. Agli esami erano presenti anche gli Carlo Demurtas e Laura Pirarba che difendono Sollai, l'avvocato Gianfranco Piscitelli che rappresenta il fratello della vittima, Andrea Deidda, e la criminologa Roberta Bruzzone, nominata come consulente proprio dal legale che assiste la famiglia di Francesca Deidda.

L’ipotesi del complice

«Alla luce di quello che è stato trovato sulla scena», ha tagliato corto la criminologa, «non riteniamo che ci siano sostanziali dubbi sulla responsabilità del signor Sollai. Si tratta di una scena del crimine apparentemente risistemata che testimonia una certa lucidità, freddezza e una determinazione davvero spaventose. E anche una certa supponenza, perché evidentemente questa persona riteneva di essere ormai fuori dai radar degli investigatori». Ma la consulente della parte offesa si spinge oltre, non escludendo anche che ci possa essere anche un complice, almeno nella fase di occultamento del corpo della povera donna. «Io la ritengo un'ipotesi ad oggi assolutamente verosimile», ha ribadito. Per ora, è necessario sottolinearlo, nessuna evidenza investigativa ha convinto il sostituto procuratore Marco Cocco sulla presenza di altre persone che possano aver partecipato al delitto o all’occultamento del cadavere, così come alla sistemazione dell’abitazione di San Sperate nella quale sarebbero state eliminate le macchie di sangue in modo molto grossolano e sostituita l’imbottitura del divano dove – secondo le ipotesi degli inquirenti – Francesca Deidda sarebbe stata uccisa, proprio la sera del 10 maggio.

La difesa

«Non ci sono ancora dati oggettivi che permettano di affermare natura e provenienza delle tracce biologiche riscontrate, così come non c'è alcun elemento che consenta di formulare ipotesi sull'arma del delitto», hanno commentato gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, i legali che difendono Igor Sollai, «Continuiamo a lavorare sui dati e sui risultati ufficiali ricavabili dagli atti, non su pettegolezzi e illazioni».

Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, così come le indagini del pubblico ministero Marco Cocco e dei carabinieri del Ros di Cagliari che starebbero lavorando ancora per comprendere se contestare o meno anche l’aggravante della premeditazione. Indagini che potrebbero essere rapidissime e concludersi anche con una richiesta di giudizio immediato.

