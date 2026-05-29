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30 maggio 2026 alle 00:23

Vernaccia, operazione rilancio 

Produttore e ristoratori: vino unico che deve essere valorizzato tutto l’anno 

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Liberare la Vernaccia dall’etichetta di “vino della Sartiglia” e riportarla sulle tavole tutto l’anno. È una delle sfide che il territorio si trova davanti mentre Oristano rilancia il proprio legame con il mondo vitivinicolo attraverso l’adesione all’associazione Città del vino. E il paradosso è che, spesso, questo storico Doc sembra suscitare più interesse lontano da casa.

Il produttore

Ne è convinto Stefano Pippia, produttore di Baratili: «Il problema non è avere il prodotto, ma riuscire a valorizzarlo. Nel Cagliaritano e nel nord Sardegna ci sono attività che propongono e raccontano anche le nostre produzioni. Qui dobbiamo ancora lavorare molto sulla promozione». Secondo Pippia, che nei giorni scorsi ha partecipato a “Vite e vite”, la rassegna enologica ideata da Paola Placido che ha inaugurato “Giugno slow”, protagonista a La Maddalena fino al 7 giugno, il ruolo decisivo spetta soprattutto a chi opera nella ristorazione. «Chi è dietro il banco deve saper abbinare e far conoscere i prodotti locali». Da superare c’è soprattutto un luogo comune: quello che identifica la Vernaccia solo con le versioni più invecchiate e con il periodo della Sartiglia. «Quella giovane è molto versatile - sottolinea il produttore – Può accompagnare piatti semplici, la bottarga, gli aperitivi. Quella invecchiata invece si presta ad abbinamenti con formaggi saporiti e dolci». Una convinzione condivisa da diversi ristoratori oristanesi.

«Vino unico»

Al “Craf da Banana”, lo chef e sommelier Mattia Pippia, oltre ad aver dedicato al prodotto bandiera dell’enologia locale la prima pagina del menù, la propone in diverse espressioni: «Dalle bollicine abbinate ai crudi di mare fino alle etichette più longeve, proposto come vino da meditazione in abbinamento a mostaccioli, amaretti e cioccolato fondente». «La richiesta va stimolata perché è un vino unico - osserva anche Simone Di Biase, chef del ristorante “Sid” che punta sulla Vernaccia come elemento identitario della cucina locale – Il turista conosce soprattutto il Vermentino. Per questo cerchiamo di far scoprire il nostro vitigno autoctono». Le versioni da pasto accompagnano le portate di mare, mentre le riserve vengono servite con i dessert e utilizzate anche nella preparazione di alcune ricette. Una posizione più prudente arriva da Corrado Piras, del ristorante “Al Peco”. Nel locale la Vernaccia è presente, ma la domanda resta limitata. «Molti clienti la associano ancora all’aperitivo o al fine pasto. Sarebbe importante valorizzarla maggiormente, anche se spesso chi sceglie il vino guarda soprattutto al prezzo o si orienta verso etichette più conosciute». Dato che indica quanto la strada della promozione sia ancora lunga.

L’evento

Un percorso che passa anche dagli eventi: dopo il successo delle prime due tappe, a giugno il Wine street experience in via De Castro dedicherà uno dei prossimi appuntamenti alla “Vernaccia e bottarga ritual experience”, coinvolgendo il consorzio della Vernaccia. L’obiettivo è lo stesso indicato da produttori e ristoratori: far uscire definitivamente questo vino dal recinto delle occasioni speciali e restituirle il ruolo che per secoli ha avuto nell’Oristanese.

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