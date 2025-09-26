VaiOnline
Cabras
27 settembre 2025 alle 00:23

Vernaccia, ecco  il vincitore del contest  

Una combinazione di vernaccia doc Contini, soda al vermouth Silvio Carta e acqua distillata degli scarti dei pomodorini datterini. Vince così, a Cabras durante il Festival della Bottarga, il contest di cocktail “Colpi di Vernaccia” Ari Deidda, giovane cagliaritano e titolare dell'eco cocktail bar “Ricicla, riduci, riusa”. Fedele alla sua filosofia ha presentato il cocktail “Tomaccia”. Deidda ha ottenuto anche altri tre riconoscimenti: miglior decorazione, finger food e discorso. La migliore tecnica è stata assegnata ad Andrea Vacca di Sorso. ( s. p. )

