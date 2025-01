“Vermiglio”, la piccola favola montanara si prepara al primo test per gli Oscar 

Mentre “La Chimera” di Alice Rohrwacher entra nelle longlist dei Bafta, “Vermiglio” si prepara al primo test per gli Oscar. Domenica notte verranno assegnati i Golden Globe e la piccola favola montanara di Maura Delpero, Leone d'Argento Gran Premio della giuria a Venezia 81, è nella cinquina per il miglior film non in inglese contro una concorrenza agguerrita: oltre al super favorito “Emilia Perez” di Jacques Audiard, se la dovrà vedere con “Amore a Mumbai” di Payal Kapadia, “The Girl with the Needle” di Magnus von Horn, “Io sono ancora qui” di Walter Salles e “Il seme del fico sacro” di Mohammad Rasoulof.

Tra i candidati italiani nella serata al Beverly Hilton ci sono anche Luca Guadagnino per “Challengers” e Isabella Rossellini nel ruolo di Suor Agnes, la governante di Casa Santa Marta in “Conclave”, film tornato in gioco ai Bafta con 14 menzioni, una in meno di “Emilia Perez”.

Assegnati storicamente dalla Hollywood Foreign Press Association, i Golden Globe erano stati a lungo considerati tra i più affidabili indicatori degli Oscar: erano però caduti in disgrazia quando l'organizzazione che li distribuiva era stata messa all'indice come una casta razzista e facilmente corruttibile alla vigilia della cerimonia 2021. L’anno scorso, l’inversione di rotta.

