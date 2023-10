Vermentino superstar a Olbia 

In alto i calici, si brinda alla nona edizione di Benvenuto Vermentino, manifestazione enogastronomica e culturale che fino a domenica inebria vie e piazze del centro storico di Olbia. Promossa dalla Camera di Commercio Nord Sardegna e da Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG, l'evento, tra degustazioni, incontri di affari, arte e letteratura, promuove l’eccellenza del Vermentino, il territorio gallurese e le produzioni locali.

Affari e brindisi

Un format ormai vincente, la settimana dedicata a far conoscere l'unico vermentino al mondo con il marchio Denominazione di origine controllata e garantita, che intreccia intrattenimento per tutti e iniziative destinate agli addetti ai lavori, generando un percorso virtuoso di sviluppo economico e sociale con importanti ricadute sia per le cantine vitivinicole sia per le attività commerciali della città, la nona edizione di Benvenuto Vermentino punta a rafforzare l'azione di internazionalizzazione del vino bianco gallurese.

I numeri di questa annata confermano l'interesse verso il Vermentino DOCG a livello internazionale: 12 buyers provenienti da Danimarca, Svizzera, Finlandia e Norvegia che incontrano 20 cantine produttrici, e 13 delegazioni di aziende vitivinicole toscane, liguri e corse, interessate a scoprire i segreti racchiusi nelle bottiglie di vermentino di cui, annualmente, le 35 cantine sparse per la Gallura ne producono sei milioni.

Il Consorzio

«I buyers internazionali e i produttori di vermentino della Penisola sono sempre più interessati a conoscere i nostri vigneti e quest'anno sono più numerose le richieste di visita in cantina», dice la presidente del Consorzio, Daniela Pinna, aggiungendo che della produzioni totale annuale di vermentino DOCG, il 30 per cento prende la via del mare. «Nel 2023 - continua Pinna - le vendite sono sensibilmente aumentate, complice una presa di coscienza della valenza identitaria del prodotto tra ristoratori e consumatori». Un'annata fortunata che, però rischia, di non essere replicata il prossimo anno: «Il grande caldo di quest'estate ha causato una minore resa del mosto: la produzione 2023 di Vermentino DOCG è calata del 30 per cento», spiega Daniela Pinna, assicurando però un'ottima qualità.

RIPRODUZIONE RISERVATA