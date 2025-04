Vermentino, Siddura domina nella sfida con i vini toscani 

Ha battuto gli 83 vini Vermentini in degustazione concorrenti, provenienti dalla Sardegna e dalla Toscana, ottenendo il punteggio più alto di 95 punti: la vendemmia 2023 di Maìa, Vermentino di Gallura Docg firmato Siddura domina il panel dedicato ai Vermentini organizzato da Decanter, una delle pubblicazioni enologiche più autorevoli al mondo. È un successo per un vino definito «impressionante» dai giudici Jason Millar, Michael Garner e Vincenzo Arnese, personalità di spicco del mondo del vino. Il riconoscimento internazionale, con il primo posto assoluto è una conferma per Maìa. «Confrontarsi con le produzioni nazionali e internazionali è sempre stato per Siddura una filosofia di vita: 867 premi fa la nostra azienda riceveva il suo primo riconoscimento, proprio da Decanter e proprio con il Maìa», ha sottolineato Mattia Piludu, direttore generale di Siddura. Ai riconoscimenti della critica enologica più autorevole si sommano quelli del mercato. «Maìa è un vino che soddisfa i palati più esigenti dei consumatori finali di tutto il mondo» - conferma Massimiliano Farci, direttore commerciale della cantina sarda. A sottolineare le caratteristiche del vino è l’enologo Dino Dini: «Oggi le vigne che gli danno origine sono nel pieno della loro maturità e rappresentano il frutto di un insieme di scelte: suolo, portinnesto, clone ed esposizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA