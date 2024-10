Vermentino & Nuraghi con 3 titolazioni tricolori 

Sei tappe (più una qualyfing stage), tre titolazioni tricolori, venti edizioni già alle spalle ma anche 160 commissari che renderanno possibile la 21ª: sono soltanto alcuni dei numeri del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinta e penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (valido anche per la Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport), abbinato al 6º Rally Vermentino Historicu, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico per il Regionale, e al 5º Baja Terre di Gallura, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Side by Side. Lo hanno presentato ieri nell’insolita e suggestiva sede dell'Arboreo del Mediterraneo (alle pendici del Limbara) gli organizzatori della Rassinaby Racing. Con loro, tra gli altri, Andrea Nieddu (sindaco di Berchidda, sede dei partenza e arrivo), Giuseppe Meloni (vicepresidente della Regione sarda), Marco Pala (per l’Aci Sassari) e Valentina Arghittu (Forestas Alta Gallura).

Venerdì prossimo, dalle 7 del mattino. dopo le libere e la qualifying stage delle Rally2 o lo shakedown per le restanti vetture, alle 13.30 la partenza e la doppia speciale Erula-Tula (14,13 km). Sabato, i doppi passaggi sulle speciali Alà dei Sardi-Buddusò (6,90 km, con lo spettacolare Monte Lerno) e Pattada-Oschiri (20,08 km).

La lista dei partecipanti al Rally Nuraghi e Vermentino (con equipaggi provenienti anche dall’estero) sarà svelata nei prossimi giorni ma non potrà che essere altamente qualificata.

