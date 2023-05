Vermentino Docg, boom negli Usa 

Le aziende vitivinicole della Gallura e della Provincia di Sassari conquistano nuove quote di mercato all’estero. Nel 2022 le esportazioni di vini e distillati hanno superato un valore di 11 milioni di euro con crescita record del 9,6% rispetto al 2021 e un 33,4% sul 2020, anno in cui l’attività ridotta di ristoranti e alberghi per l’emergenza Covid ha tagliato i consumi. Secondo l’analisi del Cipnes Gallura sui dati forniti dall’Istat, in cima alla lista degli amatori di bianchi e rossi sardi ci sono gli statunitensi, che scelgono il Vermentino di Gallura, unica Docg della Sardegna, il Vermentino di Sardegna, il Cagnulari e il Cannonau. Nel 2022, verso gli Usa sono partiti vini e distillati per oltre 4 milioni di euro, dimostrando il ruolo strategico del Paese soprattutto per le produzioni galluresi e sassaresi: le esportazioni del 2022 superano del 13,2% quelle del 2021 e del 52% quelle del 2020 e del 2019. Anche sulle tavole dei tedeschi cresce la presenza di vini sardi per una spesa totale di 2,3 milioni di euro. Terzo mercato è la Svizzera con 1,3 milioni. Al quarto posto, con 790mila euro ciascuno, ci sono Canada e Giappone, mentre al quinto il Regno Unito con 555mila euro.

