«Verità sulle deviazioni dello Stato» 

«La democrazia si nutre di tolleranza, pazienza, confronto e rispetto». A sottolinearlo, nel suo intervento in occasione dell’anniversario della morte di Aldo Moro, che è diventato il “Giorno della Memoria” per le vittime del terrorismo, è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato osserva come quella della tolleranza e del rispetto possa «sembrare a taluno una strada lunga e faticosa», ma che in realtà «è l’unica di progresso della convivenza, l’unica capace di ottenere e mantenere nel tempo pace, serenità, benessere e diritti a tutti i cittadini», perché «l’odio e la violenza - assicura - costituiscono il percorso dei regimi autoritari e rappresentano il fallimento dell’umanità».

Mattarella parla davanti alle più alte cariche dello Stato, dalla premier Giorgia Meloni, che poi incontrerà le opposizioni sulle riforme, al presidente del Senato Ignazio La Russa, al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, ai ministri degli Esteri Antonio Tajani a quello della Giustizia Carlo Nordio. Solo per citarne alcuni. Ma accanto ai vari esponenti del Governo ci sono i familiari delle vittime, quelle di cui in tutti questi anni, secondo il Capo dello Stato, si è parlato «troppo poco» rispetto a quanto si è scritto e discusso dei terroristi. E lui vuole ricordarle tutte: dall’agente Antonio Marino a Stefano e Virgilio Mattei, a Paolo Di Nella, citando anche i nomi meno noti, parlando del «dolore indicibile« provato dai parenti. Una memoria che va custodita tentando di arrivare alla verità, come dice anche la figlia di Walter Tobagi, Benedetta, che prende la parola prima di Mattarella, perché «il riconoscimento dei fatti è la vera sorgente di pacificazione». Tobagi parla di «giustizia riparativa» e ricorda i figli che come lei persero un genitore in quegli anni di violenza, a cominciare da Sergio Amato (il padre, Mario Amato, venne ucciso dall'organizzazione neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari mentre indagava sul terrorismo nero nel Lazio). Anche Mattarella, che ha cominciato la giornata deponendo una corona di fiori in via Caetani in ricordo dell’assassinio di Moro, chiede che si arrivi alla verità soprattutto sulle «deviazioni compiute da elementi dello Stato». Perché in Italia, afferma, ci sono stati «troppi episodi di sangue che hanno ferito una giovane Repubblica».

