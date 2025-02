«Verità su Almasri o blocchiamo tutto» 

Giorgia Meloni spieghi al Parlamento come è stato gestito il caso Almasri. Le opposizioni sono perentorie e domani riproporranno la richiesta in coro, alla conferenza dei capigruppo convocata alle 13 alla Camera e alle 15 al Senato. In ballo c’è un nuovo stop del Parlamento (o l’ipotesi di un Aventino del centrosinistra) fermo dal 30 gennaio, per protesta contro il silenzio del governo.

Dal Pd al M5S passando per Avs e Italia viva, tutti insistono perché la premier vada a riferire in Aula sul rilascio del capo della polizia giudiziaria libica Nijeem Osama Almasri e sul suo rimpatrio con un volo di Stato. E insistono che sia lei - e solo in alternativa, eventualmente, il ministro della Giustizia Carlo Nordio - a chiarire la vicenda del generale accusato di crimini di guerra e contro l’umanità che sarebbero stati commessi nella prigione libica di Mittiga. Un eventuale rifiuto non verrebbe tollerato: «Un nuovo no sarebbe gravissimo». Gli oppositori sono pronti a valutare ogni ipotesi tutti insieme: l’iscrizione nel registro degli indagati di Meloni, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano rende più impellente la necessità che il governo intervenga alle Camere.

La novità dell’inchiesta ha portato all’annullamento delle informative dei due ministri, che erano in programma mercoledì scorso: il nuovo status di indagati - è la spiegazione della maggioranza - in questo momento rende opportuno tacere. Il centrosinistra però non ci sta e ricorda i precedenti dei ministri indagati e più volte in Aula: vale per esponenti dem e 5S come l’ex premier Giuseppe Conte, ma anche per l’attuale ministra del Turismo, Daniela Santanchè, imputata di falso in bilancio. Da qui il rinvio a domani per una decisione che sblocchi le Camere. La palla passa dunque alla maggioranza e al governo. Il centrosinistra anticipa però che non accetterà che a riferire sia il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (un’opzione messa sul tavolo nei giorni scorsi ma respinta). Né che possa bastare l’audizione di Mantovano prevista domani pomeriggio al Copasir e probabilmente legata a Gaetano Caputi, capo di gabinetto della premier. In più - osservano alcuni - al Copasir non sono rappresentati i parlamentari di Avs. Insomma i riflettori sul caso Almasri non si spengono. Anche per via dello scontro aperto tra la maggioranza e i giudici acuito dalle sentenze sugli hotspot albanesi. La vicenda del resto chiama in causa la ragion di Stato, i rapporti con la Libia, la gestione delle politiche migratorie dell’Italia. E per l’opposizione il silenzio del governo diventa benzina sul fuoco. Ancor di più se un nuovo rifiuto fosse giustificato con il segreto istruttorio. Il più duro è Giuseppe Conte, che vede nella reazione di Palazzo Chigi una strategia: distrarre l'opinione pubblica da caro bollette, cassa integrazione e una produzione industriale in calo da 22 mesi. E Angelo Bonelli dei Verdi accusa: «Gli italiani meritano risposte, non propaganda».

