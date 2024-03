Il Papa tocca anche la scomparsa di Emanuela Orlandi nell’autobiografia “Life. La mia storia nella storia”: «Continuo a pregare per lei e per i suoi familiari, in particolare la mamma. C’è un'inchiesta aperta in Vaticano, così che si possa fare luce su questa storia ed emerga la verità». Pietro Orlandi, fratello della 15enne rapita: «Parole importanti».