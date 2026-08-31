Oggi Milo Infante debutta in prima serata su Retequattro con “Verità Nascoste”, il nuovo programma di Videonews dedicato all’approfondimento dei grandi casi di cronaca. Al centro della prima puntata il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il proprio il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo nel trapanese. Con le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola, e di Piero Pulizzi, padre biologico, si riavvolgerà il nastro di una vicenda che vede una madre invocare ancora la verità a distanza di 22 anni. Un focus, poi, sulla profanazione della tomba di Pamela Genini: mentre la madre della ragazza chiede rispetto, gli inquirenti stanno vagliando tutte le piste per risalire all’autore del gesto. Inoltre, un’ampia pagina sul caso Garlasco.
Il debutto
01 settembre 2026 alle 00:58
“Verità Nascoste”
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