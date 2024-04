«Verificare se la musica è troppo alta» 

La musica e il vociare che arrivano dal bar che si trova sotto casa avrebbero reso invivibile la vita ad una famiglia di Carbonia. Il Tar Sardegna, accogliendo il loro ricorso, ha condannato il Comune non avrebbe fatto partire gli accertamenti per verificare se vi sia inquinamento acustico, dopo alcuni esposti presentati alla Polizia Locale dai vicini dell’attività commerciale.

A difendere la famiglia in giudizio c’era l’avvocato Sergio Deiana, mentre l’Ente e il pubblico esercizio non si sono costituiti. «Il ricorrente ha presentato (per la terza volta) l’esposto», scrive il Tar, «al fine di sollecitare l’esercizio di specifici poteri e l’adozione di provvedimenti (in materia di inquinamento acustico). A fronte di tali iniziative, tuttavia, il Comune non risulta essersi minimamente attivato né con l’avvio di un’istruttoria né con l’adozione di alcun provvedimento». L’Ente dovrà far partire gli accertamenti e pagherà 2mila euro di spese processuali.

RIPRODUZIONE RISERVATA