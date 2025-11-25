Verificare l’interazione con i contraccettivi 

Come può intervenire il ginecologo?

Vivere con l’HIV non significa rinunciare alla sessualità, ma riscoprirla con consapevolezza. Le terapie antiretrovirali di ultima generazione, spesso in un’unica compressa quotidiana, consentono di mantenere la carica virale non rilevabile – quindi non trasmissibile – e di ridurre l’infiammazione sistemica, con benefici anche per la salute ginecologica e ormonale. Tuttavia, molte donne convivono con paura, calo del desiderio e stigma sociale. Il ginecologo monitora la salute vaginale, gli effetti ormonali, la regolazione del ciclo e possibili interazioni tra antiretrovirali, contraccettivi e fertilità. Mai sospendere la terapia senza indicazione medica.