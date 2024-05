«Vergognoso cancellare la dialisi a domicilio» 

«È vergognoso modificare una terapia che garantisce una vita dignitosa al malato: questa storia va avanti da un mese e mezzo e ancora non sappiamo quando tutto si sistemerà».

Tore Stefanelli è il figlio di Nicola, dializzato da quarant’anni, residente a Carloforte. A fine dicembre è scaduto l’appalto Asl con l’azienda che rifornisce il materiale indispensabile alla dialisi domiciliari, la terapia che Nicola Stefanelli utilizza da nove anni, assistito dalla famiglia, con importanti benefici per il suo equilibrio fisico. «Siamo andati avanti con lo scorte dell’ospedale Sirai fino a marzo - dice Tore Stefanelli - ma da quando le scorte sono terminate mio padre purtroppo ha dovuto interrompere la dialisi domiciliare, da cui traeva tanto giovamento a livello fisico e, com’e successo altre volte in casi di emergenza, sta dializzando nel centro dialisi di Carloforte. Nonostante la grande professionalità degli operatori, dopo le sedute mio padre ha dei malesseri che non ci sono con la dialisi domiciliare. Questo si traduce in un peggioramento del suo equilibrio fisico». Il problema della dialisi domiciliare era stato già segnalato a marzo da Giampiero Bindo, presidente dell’associazione dializzati del Sulcis, che denunciava i ritardi nel rinnovo dell’appalto per la fornitura del materiale. A distanza di un mese e mezzo, nulla è cambiato.

